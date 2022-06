Jak snadno a bez námahy oloupat vejce: Úplně jednoduchý trik s jedlou sodou

Uvařit vejce není zase taková práce. Ale oloupat ho – to už je jiná! Co dělat, aby vám tahle činnost šla co nejvíce od ruky?

Plato vajíček zachrání člověka před výplatou. Seženete ho ještě za normální cenu a dá se z něj vykouzlit spousta jídel. Mezi nejoblíbenější patří vejce natvrdo.

Trik s jehlou

Příprava vajec natvrdo není žádná věda. Stačí, když vezmete kastrol, nalijete do něj vodu, přisypte sůl a přivedete k varu. Jakmile voda začne bublat, vezměte si vejce, propíchněte je na širším konci jehlou (aby nepopraskala) a dopřejte jim horkou koupel po dobu 8 – 10 minut. Uvařená vejce prudce ochlaďte ve studené vodě a můžete začít loupat.

Vejce před vařením propíchněte jehlou na širším konci. Zdroj: Profimedia

Mladší vejce se loupou hůř

Loupání je věc zvyku. A většina hospodyněk na to má svůj vlastní „grif“. Nicméně je pravda, že velkou roli při zbavování skořápky hraje i stáří a kvalita vajec. Zatímco mladší kousky jsou chuťově zajímavější (mají hustší konzistenci), při loupání je s nimi větší potíž. Lepší volbou jsou proto vejce 7 – 10 dní stará. Ale to není všechno! Dalším úskalím je vařený vaječný bílek, který má nízké pH a drží se skořápky „zuby nehty". Vy to pak poznáte při loupání, kdy vajíčko (i když ho naťuknete) nemůžete pořádně zbavit „kabátku“. Jakoby skořápka byla na bílku přilepená! Proto není divu, že s každým kouskem vápenaté vrstvy strhnete i kus bílku.V závěru pak oloupané vajíčko vypadá, jako okousané od myší. Co tedy s tím?

Klíčový problém mezi „přitažlivostí“ vaječného bílku a skořápky může vyřešit jedlá soda. Zdroj: Profimedia

Magie jedlé sody

Klíčový problém mezi „přitažlivostí“ vaječného bílku a skořápky může vyřešit jedlá soda. Když jí přidáte při vaření vajec do vody (v dávce půl lžičky na litr vody), stane se téměř zázrak. Kouzelný bílý prášek zvýší pH vaječného bílku a loupání už nebude takový problém. Pokud si chcete práci ulehčit, začněte s odstraňováním skořápky vždycky odspodu, kde je více vzduchu. Některé české hospodyně doporučují loupat vejce pod tekoucí studenou vodou. Tak snad vám to už teď půjde jako po másle!

Pokud si chcete loupání ulehčit, začněte s odstraňováním skořápky vždycky odspodu, kde je více vzduchu. Zdroj: Profimedia

Dobrota na stole

Vařená vejce jsou poměrně zdravý a výživný pokrm. Můžete si je dopřát v pomazánkách nebo salátech, ale větší radost vám udělají, když jim dáte v jídle hlavní roli. Skvělá jsou třeba s čočkou, koprovou omáčkou nebo jako dekorativní střed koulí z mletého masa. Vyzkoušet můžete i plněná nebo gratinovaná vejce se sýrem.

Vařená vejce si můžete dopřát i jako součást salátů. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.adbz.cz, www.magazin.recepty.cz