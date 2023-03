Geniální triky, jak bleskově oloupat vejce. Znáte trik s vodou a sklenicí?

Milujete vejce natvrdo, ale nevíte, jak je jednoduše oloupat? Je pravda, že odstraňování skořápek dá někdy pěkně zabrat! Nepříjemnou činnost si však můžete ulehčit použitím těch správných triků. Které to jsou?

V české kuchyni patří vejce, které se připravují na mnoho různých způsobů, mezi oblíbené pokrmy. Pokud vás zajímá, jak rychle a téměř bez práce můžete oloupat vařená vejce, máme pro vás hned několik zajímavých triků a metod. Jakmile si je oblíbíte, nebudete mít už s loupáním vajec nikdy žádné potíže.

Jak si zjednodušit práci s loupáním vajec, se můžete podívat v tomto videu:

Čerstvá vejce jsou na loupání komplikovanější

Pokud chcete, aby vám šla vajíčka lehce oloupat, nepoužívejte čerstvá vejce. Raději si vyberte alespoň ty týden staré. Tyto kusy už mají totiž pod špičkou skořápky malou vzduchovou bublinu, díky které jde později skořápka od bílku oddělit mnohem lépe.

Dejte vařit vejce společně s jedlou sodou

Velmi užitečnou vychytávkou při vaření vajec je přisypat do vody k vajíčkům 1 polévkovou lžíci jedlé sody. Skořápka se pak od bílku odloupne skoro sama.

Jakmile vejce dovaříte, dejte je co nejrychleji zchladit do připravené mísy se studenou vodou. Zdroj: shutterstock.com

Po vaření vždy do studené vody nebo ledu

Jakmile vejce dovaříte, dejte je na několik minut do mísy s ledovou vodou nebo pod studenou tekoucí vodu. Vajíčka se tak rychle ochladí a tento teplotní šok přispěje k lepšímu oddělení skořápky od pevného obsahu vejce. Následně můžete začít vejce loupat, a to hned několika způsoby.

Vejce vyfoukněte

Vejce se nemusí vyfukovat jen zasyrova, stejně tak tuto metodu můžete využít u vajec vařených natvrdo, a to k bezpracnému odstranění skořápky. Nejprve na obou koncích vajíčka odstraňte po naklepání lžičkou část skořápky, a lehce ho poklepejte také ze stran, aby skořápka popraskala i podélně. Pak už jen do jednoho z konců foukněte pusou a z druhého konce vám samo vyklouzne do dlaní.

Vejce poválejte

Po vychlazení vajíčka řádně osušte a na každém konci opět skořápku naťukněte. Potom vajíčko položte na pracovní desku a pomocí celé dlaně jej několikrát sem a tam poválejte. Pozor však, abyste vejce zbytečně nerozmáčkli. Následně jej vložte do misky se studenou vodou a skořápku jednoduše oloupejte, bude odpadávat téměř sama.

Loupání vajec si můžeme usnadnit pomocí čajové lžičky. Zdroj: Algirdas Gelazius / Shutterstock.com

Loupejte pomocí lžíce

Suchá vejce po ochlazení připravte jako v předchozí metodě, ale namísto válení vám nyní pomůže ke snadnějšímu oloupání klasická příborová lžíce. Začněte poklepáním širšího konce vejce, čímž prorazíte vzduchovou bublinu. Poté vsuňte lžící mezi skořápku a vejce, pootočte a celé vejce vyloupněte ze skořápky ven.

Trik s vodou a sklenicí

Tato metoda se někdy nazývá také jako „samoloupací“. Vezměte si sklenku o objemu cca 300 ml a naplňte ji tak do třetiny studenou vodou. Vložte do ní vejce, hrdlo sklenice zakryjete dlaní a několikrát s ní silně zatřesete. Skořápka ve vodě sama odpadne a vy už pak jen vytáhnete krásně čisté oloupané vejce.

Zdroje: www.rexter.cz, www.styl.instory.cz, www.svetkreativity.cz