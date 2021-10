Chytrý trik, jak úplně jednoduše oloupat vejce natvrdo

Mezi první recepty, se kterými začínal snad každý kuchař, rozhodně patří vařené vejce natvrdo. Na první pohled se zdá, že na něm nelze nic zkazit. Proč se ale často spolu se skořápkou trhají i kousky bílku? Jak oloupat vejce?

Vajíčka patří mezi základní suroviny, které nechybí snad v žádné ledničce. Jsou plná zdraví prospěšných látek a s klidným svědomím se dají zařadit mezi tzv. superpotraviny. Obsahují vitamín A, B6, B12, D a E, riboflavin, thiamine, biotin, panthothenové kyseliny, draslík, hořčík, fosfor, železo, zinek, selen a jód. Nové vědecké výzkumy navíc zjistily, že se cholesterol v nich obsažený do našeho krevního oběhu vůbec nedostane. Jeho absorpci brání lecitin přítomný ve žloutku.

Vajíčka patří mezi základní suroviny, které nechybí snad v žádné ledničce. Zdroj: Timolina / Shutterstock.com

Vejcožrouti

Zajímavostí je, že průměrný Čech zkonzumuje přibližně 240 vajec ročně. V porovnání s ostatními členskými zeměmi EU jde o nadprůměrnou spotřebu. Pokud vám záleží na kvalitě, kupujte pouze čerstvá vejce z ekologického chovu. Poznáte je snadno. Na skořápce bude natisknutý speciální kód. Ten vypadá například takto: 0CZ 1234 M. Nula značí, že vejce snesla šťastná nosnice chovaná v souladu s ekologickým zemědělstvím. CZ napovídá, že pochází z České republiky. M zase hmotnost vejce. Číslo označuje poslední čtyři číslice registračního kódu chovu. Vyhnout byste se měli vejcím s číslem 2 a 3. Ty značí, že slepice byly chované v klecích nebo v halách. Podmínky v nich jsou, podle Evropské unie i Českomoravské drůbežářské unie, označeny za nedůstojné a nehumánní.

Jak vařit vejce?

Bílkoviny ve vajíčku se sráží postupně od skořápky ke středu. Díky tomu dokážeme připravit různé podoby pokrmu - vejce naměkko, nahniličko a natvrdo. K vaření se nehodí úplně čerstvá vejce, ale spíše ta, která už máte několik dní v chladničce. Čerstvá vejce se vždy loupou o něco hůře. Aby vajíčka neutrpěla teplotní šok a při vaření nepopraskala, vyndejte je předem z chladničky. Vajíčka pokojové teploty pak vkládejte do vařící osolené vody. Čím více soli, tím lépe. A pokud do vody přidáte i lžíci octa, žloutek si při vaření lépe zachová žlutou barvu. Připravujete-li si vejce natvrdo, na časovači nastavte 9 minut. Bílek i žloutek budou dokonale uvařené, ale nebudou vysušené.

Vejce po uvaření zchlaďte ve studené vodě. Zdroj: A. Aleksandravicius / Shutterstock.com

Jak oloupat vejce?

Jakmile jste uvařili vejce, horkou vodu slijte a ihned na ně napusťte studenou vodu. Díky tomu se přeruší proces varu. Ve studené vodě je nechte ležet jednu až dvě minuty. Nyní je čas na loupání. Vajíčko vezměte do dlaně a na užší straně vytvořte malou cca 3 mm dírku. Na širší straně odloupněte 2-3 cm skořápky. Nyní stačí, když do malé dírky fouknete. Uvařené vejce vám vypadne. Aby vám ale potravina neodletěla tam, kam nechcete, vyfukujte vejce nejlépe do misky. Trik ale funguje i bez větší dírky. Pokud nechcete vajíčka hledat po kuchyni, vytvořte pouze malou dírku na užší straně vejce a do ní foukněte. Poté vajíčko oloupejte běžným způsobem.

