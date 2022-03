S těmito jednoduchými triky vejce oloupete vždy snadno a naprosto dokonale

Umíte oloupat dobře vajíčka, anebo vám často zůstanou bílky přilepené k rozbité skořápce? Na čerstvých vejcích si rozhodně pochutnáte, ale s oloupáním skořápky už to bývá horší. Právě skořápka čerstvých vajec se loupe nejhůř. Jaké triky používají hospodyně a šéfkuchaři?

Oloupat čerstvé vejce není jen tak

Oloupat vejce není nadlidský výkon a přece může potrápet. Blanka mezi skořápkou a bílkem se právě u čerstvých vařených vajec nechce jednoduše odlepit. Na vnitřní straně skořápky pak zůstanou vrstvy bílku a vejce vypadá nepěkně. Což o to. V salátu nebo pomazánce se i nepěkné vejce schová, ale jíme i očima, a navíc je to škoda, když přijdeme o část vajíčka. Jaké triky mají na loupání vajec ostřílení profíci? Ať už jde o znalé hospodyně nebo kuchaře z povolání, čerstvá vejce lze oloupat pěkně a bez problémů, pokud použijete některý z těchto tipů.

Jaký trik na loupání vajec používají kuchaři?

Kuchaři radí vařit vejce rychle! Co to znamená? Vyvarujte se problémů s loupáním vajec a vložte je do vroucí vody. Obvykle připravujeme vejce tak, že je zalijeme studenou vodou a postavíme na plotnu. Šéfkuchař Jason Hua tvrdí, že během pomalého vaření se blanka více lepí k vejci a to jde pak hůře loupat. Naopak má Hua skvělé výsledky s vejci, která dává až do vroucí vody. Jednoduché a efektivní!

Loupání by mělo jít o poznání snadněji přidáním octa či citronové šťávy nebo také jedlé sody. Zdroj: profimedia.cz

Vejce oloupete snáz díky těmto surovinám

Jiné triky spočívají ve vaření vajec ve studené vodě, do které hospodyně přidávají trošku octa či citronové šťávy nebo také jedlé sody, případně soli. Všechny tyto suroviny navíc by měly pomoci s jednodušším oloupáním. Vejce musí být vždy dobře vychlazená. Proto je dejte pod tekoucí vodu nebo vychladit do misky se studenou vodou. Když jsou vejce na dotyk chladná, ještě ve vodě je zlehka poklepejte o dno, abyste rozbili skořápku a mírně poválejte dlaní. Loupání by mělo jít o poznání snadněji a bez nalepených kousků vařeného vejce.

Trik se zavařovací sklenicí

Jiný trik, jak vejce oloupat, spočívá v použití zavařovací sklenice s víčkem a studenou vodou uvnitř. Vychladlá vejce vložte do sklenice s vodou a uzavřete šroubovacím víčkem. Sklenicí třeste tak dlouho, dokud se skořápky vajec nepotlučou o stěny. Voda pomůže k oddělení skořápek a vejce oloupete rychle a bez problémů.

Zdroje: adbz.cz, food52.com