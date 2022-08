Perfektně opečený špekáček: Vychytávky, které z něj udělají delikatesu

Léto a prázdniny bez opékání špekáčků nad ohýnkem by nebyly ty pravé. Pokud opékáte kvalitní uzeninu, musíte znát i vychytávky, abyste ze špekáčku měli doslova delikatesu.

Buď se špekáček nedopeče, anebo se naopak spálí na uhel. Pokud se to občas stane i vám, nezoufejte. Jestliže dodržíte několik základních pravidel pro opékání, budete se těšit z báječně šťavnatého a propečeného špekáčku.

Dbejte na kvalitu

Začněte už při nákupu, protože není špekáček jako špekáček. Pokud má uzenina nést tento název, musí mít podíl masa nejméně 40 % a obsah tuku maximálně 45%, přičemž může obsahovat pouze hovězí, vepřové a telecí maso, a to ne strojově oddělené. Vždy se tedy v obchodě přesvědčte, že to, co kupujete, je skutečně špekáček a ne jeho levná napodobenina, která často nese názvy jako opékáček, buřt, špekový vuřt atd. za účelem vás zmást. Najděte si kvalitního řezníka či uzenáře, farmáře, no prostě ověřeného výrobce, u kterého máte jistotu nejen správného poměru surovin, ale také jejich kvality.

Pokud si také myslíte, že za vašeho dětství byly špekáčky lepší než dnes, podívejte se na video výroby retro špekáčku podle receptury z roku 1976.

Naříznutí je základ

Správný špekáček se opéká na klacku, napichováku, vošťuráku… v každém regionu se mu říká jinak. Ať už máte kovové pro častější použití nebo jednorázové, které jste našli v lese a ořezali do špičky, důležité je špekáček správně naříznout. Většinou se uzenina nařízne do kříže na každém konci, tady je třeba dbát na to, abyste to nepřehnali a nenařízli ho příliš hluboko - musíte mít místo na zapíchnutí klacku. Ideální není ani nedostatečné naříznutí, špekáček se nepropeče rovnoměrně, konce budete mít spálené a střed studený. V poslední době je oblíbený řez tzv. na chobotnici - klacek zapíchnete blíž k jednomu konci špekáčku a druhý konec naříznete do kříže trochu hlouběji. Jakmile se špekáček otevře, skutečně vznikne jakási chobotnice a navíc se dokonale propeče. Děti z toho budou nadšené. Uzenáři moc nedoporučují naříznutí na ježečka, ne každý to totiž dokáže rovnoměrně a opět hrozí spálení na uhel nebo nedopečení.

Nad plameny

Postup opékání je tak trochu věda, někdo nedočkavě ponoří špekáček do plamenů, druhý zase trpělivě otáčí vysoko nad nimi. Nejlepší je zlatá střední cesta, tak aby byl špekáček pěkně křupavý, zlatavo-hnědý s jemně opálenými konci. Nejprve tedy špekáček opékejte nad plameny nebo dál od ohně. I když vám to bude připadat neúčinné, opak je pravdou. Teplota je tam vysoká, takže se začne maso rovnoměrně zahřívat, což poznáte podle rozevírajících se konců. Takto ho opékejte asi 10 minut a jakmile začne mít hnědou barvu, kape z něj šťáva na pár minut jej ponořte do plamenů a rychle ho otáčejte. Někdy stačí půl minuta. Konce se pěkně dokřupava opečou a jeho chuť bude dokonalá.

