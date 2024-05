Zaskočil vás náhle sražený krém? Nejde o žádnou katastrofu! Tato nesnáze se dá naštěstí snadno opravit. Poradíme vám, jak přesně postupovat.

Pokud se vám náhodou srazil připravovaný krém, nezoufejte. Čas od času se to stane i těm nejlepším kuchařům. Přestože se nejedná o příjemnou situaci, je možné ji ještě zachránit. Jak se zbavit vzniklých hrudek a co přesně udělat? Máme pro vás hned několik možností.

Chcete znát recept na kvalitní krém na dorty, který se nikdy nesrazí? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Toprecepty:

Zdroj: Youtube

Proč se krém srazí

Co může za srážení krémů? Ve většině případů je to voda obsažená v másle. Podle české legislativy musí obsahovat minimálně 80 % máselného (mléčného) tuku (nejvíce ovšem 90 %) a maximálně 16 % vody. Másla zahraničních výrobců obsahují másla často i větší podíl, proto vždy raději sáhněte po másle tuzemském.

Voda z másla se často vysráží, a to hlavně pokud jsou jednotlivé suroviny rozdílné teploty. Stačí například zašlehat do teplého rozpuštěného másla studený pudink a neštěstí je na světě. Proto si před přípravou krému vyndejte předem veškeré suroviny z ledničky a nechte je ohřát na pokojovou teplotu.

Dejte krém nad páru

Pokud chcete napravit sražený krém, jedním z osvědčených způsobů je ohřátí nad párou. Dejte do velkého hrnce vařit vodu a misku s krémem na něm v horní části nechte prohřívat, a to za stálého míchání. Nakonec krém opět vyšlehejte do hladké konzistence.

close info Profimedia zoom_in Pokud chcete napravit sražený krém, jedním z osvědčených způsobů je ohřátí nad párou.

Vyšlehejte další máslo

K záchraně sraženého krému můžete také použít kousek změklého másla, které nejprve dokonale vyšleháte. Pak jej po lžících postupně zašlehávejte do krému s hrudkami.

100 % ztužený tuk

K nápravě krému vám postačí i centimetrový plátek 100 % ztuženého tuku. Nejprve ho rozpusťte, nechte zchladnout a poté ho ještě tekutý pomalu zašlehejte do sraženého krému, který krásně propojí.

close info Feng Yu / Shutterstock.com zoom_in Sražený krém zachrání i mikrovlnná trouba.

Mikrovlnná trouba

Sražený krém vložte do nádoby s víčkem, která je vhodná pro mikrovlnné trouby. Dejte ji na 10 sekund ohřát a pak obsah šlehejte tak dlouho, dokud se nespojí do nadýchané a hladké krémové pěny.

