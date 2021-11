Umíte škrábat brambory škrabkou? Většina lidí si zbytečně přidělává práci

Brambory stále patří mezi neoblíbenější přílohy. Nejzdravější jsou vařené na páře a neoloupané. Pod slupkou se totiž ukrývá nejvíce živin. Co když ale máte starší brambory, jejichž slupka je už hořká? Nezbývá nic jiného, než vzít do ruky škrabku a hlízu po hlíze očistit. Jak efektivně oškrábat brambory?

Jeden brambor obsahuje až 80 % vody. Zbytek tvoří bílkoviny, sacharidy, vitaminy C, B1, B2, B6, A i K. Žluté hlízy jsou také bohaté na vápník, síru, hořčík, draslík a železo. „Brambory, zřejmě více než jiný druh zeleniny, mají nezaslouženě špatnou pověst, která vede mnoho osob zabývajících se zdravou výživou k jejich vyloučení z jídelníčku. Jsou ale nízkokalorické a prospívají srdci, neboť normalizují krevní tlak,“ uvádí americký lékař Joe Vinson z Vysoké školy v Scrantonu, jež má sídlo v Pensylvánii.

Nejlepší škrabka

Brambory jsou oblíbené nejen vařené, ale také pečené, smažené, jako kaše či šťouchané. Lidé nedají dopustit ani na bramboráky nebo bramborové knedlíky. Ještě předtím, než hlízy dále zpracujete, je nutné je oškrábat. Někdo je loupe nožem, většina však používá praktický nástroj - škrabku. Může mít podobu nástavce na nůž, příčnou čepel zasazenou mezi rukojeti ve tvaru písmene Y nebo klasické vertikální ostří. Někdy mají škrabky také vroubkování a hrot na vrcholu, který slouží k vykrajování oček. Moderní škrabky navíc disponují výklopnou hlavou. Škrabku vybírejte podle toho, zda jste levák či pravák. Pokud nejste zvyklí na pohyblivou čepel, raději si pořiďte nůž, jež je do rukojeti zabudován napevno. Škrábání s touto vychytávkou totiž vyžaduje cvik. Ostří by mělo být kovové a nabroušené.

Jak oškrábat brambory

Aby se zachovalo co nejvíce živin, které se schovávají těsně pod slupkou, je nutné na hlízu příliš netlačit. Nejprve do ruky uchopte celou bramboru. Vezměte ji do dlaně a prsty ji obejměte. Na konec, který je dál od vás, přitiskněte ukazováček. Palcem ruky, v níž držíte škrabku, si přidržte konec brambory, jež je blíže vašemu tělu. Škrábejte od vrcholu hlízy a tahejte směrem k vám. Slupka se objeví mezi hroty nožů. Pokud neodpadne sama, palcem, kterým přidržujete spodek brambory, ji odhoďte. Bramboru postupně otáčejte, dokud nebude úplně zbavená slupky. Nakonec špičkou škrabky odstraňte tmavá očka po klíčcích. Stačí je vydloubnout.

Nové brambory neškrábejte

Koupili jste si hlízy s jemnou žlutou slupkou? Ty škrábat nemusíte. Pokud vám obal nechutná, odstraníte ho tzv. na loupačku. Brambory omyjte pod tekoucí vodou a slupku na vrcholech hlízy nařízněte do kříže. Poté celé kusy vložte do pařáčku a uvařte na páře. Vitamin C a další živiny nevyplavou do vody a zůstanu v zelenině. Po uvaření stačí, když prsty na slupku zatlačíte. Sjede pohodlně dolů.

