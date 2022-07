Jak dokonale osmažit cibulku dozlatova, aby byla krásně křupavá: Trik s moukou

Cibule je lék a základ veškerého vaření, který má mnoho podob. Bez cibule jsou některé pokrmy naprosto nemyslitelné! Naučte se smažit cibulku křupavou a lahodnou, která se stane pomyslnou třešinkou na dortu vašich oblíbených jídel. Příprava smažené zlatavé cibulky je snadná, přesto mnozí neznají správný postup.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.moje-dobroty.cz

Jak osmažit cibulku

Víte, jak správně osmažit zlatovou křupavou cibulku? Ani šéfkuchaři to nedělají vždy stejně. Výběr mouky, ale i další kroky se mohou lišit. Základ je ale stejný. Na krásně zlatavou smahlou cibulku budete potřebovat bílou cibuli, mouku, tuk na smažení, případně sůl a špetku sladké papriky.

Podívejte se, jak cibulku smaží profíci.

Cibulku ani šéfkuchaři nepřipravují stejně

Usmažit zlatavou cibulku není nic těžkého, přesto se mohou výsledky podstatně lišit, a to díky postupu. Cibuli je vždy nutné oloupat a nakrájet na velmi tenká kolečka či půlkolečka. Půlkolečka se krájejí jednodušeji a dají i méně zkušenému kuchaři šanci nakrájet víceméně stejné plátky cibule, kterou je nutné následně jemně prsty rozdrobit na kroužky či proužky.

Můžete také nechat jemné krájení profíkům a nastrouhat cibuli na struhadle.

Plátky cibule by měly být stejné a zhruba 2-3 mm široké. Zdroj: Profimedia

Trik s moukou

Na řadě je pak obalování cibule v mouce. Zde se nebojte použít prostě to, co máte doma. Někteří kuchaři doporučují hrubou, jiní nedají dopustit na hladkou mouku. Faktem zůstává, že je vhodné obalit cibulku jen velmi zlehka, aby byla jen poprášená. Smažte cibulku hned, nepřipravujte si ji dopředu velké množství. Zvlhla by a mouka by vytvořila mazlavý povrch, což není žádoucí.

Můžete si všimnout, že někteří kuchaři mouku solí, jiní přidávají špetku sladké papriky a solí až osmaženou cibulku po vyjmutí z pánve.

Na cibulku někdo doporučuje hrubou mouku, jiní kuchaři naopak hladkou. Zdroj: Timmary / Shutterstock.com

Smažení křupavé cibulky

Vhoďte jeden kroužek do oleje, abyste se ujistili, že je opravdu dostatečně horký a pak přidejte veškerou cibuli. Pokud jste poprášili cibuli hladkou moukou jen zlehka a nezačne se v oleji oddělovat, je to pro vás výhoda, protože takový čistý olej můžete použít třeba ještě na jednu či druhou várku. Jestliže se mouka oddělí, začne se v oleji přepalovat , pak takový olej už nebude na další smažení vhodný.

Extra tip

Na smažení cibulky se také doporučuje sádlo nebo ghí a teplota okolo 160 °C.

Ke smažení cibule se používají různé tuky. Nejčastěji rostlinný olej, sádlo nebo ghí. Zdroj: JPC-PROD / Shutterstock.com

Cílem je osmažit cibulku dozlatova a nenechat ji zhnědnout. Dejte si na to pozor, protože se může zdát, že se dlouho nic neděje a najednou je cibulka zlatá, hnědne a okamžitě se pálí. Nevěnujte se proto ničemu jinému, je to jen otázka pár minut a častého míchání, aby se kroužky cibulky neslepily. Tato cibulka je označovaná jako vídeňská a má být jen mírně zabarvená, nejde o karamelizovanou tmavou cibuli. Na tmavnutí si dejte pozor, cibule pak nezmění jen barvu, ale může až zhořknout.

Zlátnoucí cibulku hned vytáhněte na nachystaný papírový ubrousek, který nasaje přebytečný tuk. Tím se cibulka vysuší, zůstane křupavá a nebude ani tolik mastná.