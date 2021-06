Zkusili jste osmažit květy černého bezu jako řízek? Je to superlevná pochoutka

Bezu černého, který můžete znát i pod názvem bezinka, je nyní všude kolem nás dostatek. Nejen, že se jedná o oku i tělu lahodící rostlinu, ale můžete si na ní pochutnat také v kuchyni. Pojďte se podívat na to, jak si z těchto jedlých květů připravit lahodné řízky.

Sezóna černého bezu je na vrcholu a vy si můžete jeho květy natrhat na mnoha místech naší země. Tyto květy se používají nejen v domácím léčitelství ve formě tinktur, čajů či sirupů, ale můžete s nimi zazářit i v kuchyni. Možná se obáváte, že by recepty z bezinky nikdo nejedl, ale není to pravda. Řízky z černého bezu jsou naprostou lahůdkou.

Kosmatice, aneb černý bez obalený v těstíčku, je vegetariánský pokrm, který je velmi snadný na přípravu. Navíc ušetříte i nějakou tu korunu, protože si tuto plodinu můžete zadarmo utrhnout na mnoha veřejných místech. Také je černý bez velmi zdravý a má detoxikační účinky, které vaše tělo jistě ocení. Květy bezinky se používají dále v kosmetickém průmyslu.

Dlouhá tradice a osvědčený přínos

Černý bez člověk znal už před čtyřmi tisíci lety a jedná se tak o jednu z nejstarších bylin kultivovavou člověkem. Jeho zdravotní přínos je opravdu široký. Mimo jiné bojuje s virovými a bakteriálními onemocněními, je bohatý na vitamíny A, B a C, pomáhá při dýchacích a zažívacích problémech nebo tlumí bolesti hlavy a zubů. Také snižuje horečku a přispívá ke správné funkci jater, žlučníku a v neposlední řadě je skvělým pomocníkem při problémech s močovým ústrojím.

Černý bez je statný keř až strom, pokud má prostor Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Teď už víte, že konzumací těchto květů uděláte pro své tělo mnoho prospěšného. Pojďme se tedy podívat na samotnou přípravu receptu. Začít můžeme napříkald těstíčkem, ve kterém budete květy bezinky obalovat. Na to budete potřebovat tři ingredience, kterými jsou mouka, vejce a mléko. Dbjete však na to, aby těsto bylo dostatečně husté a nestékalo po povrchu rostliny. Nesmí být ale zase husté příliš, aby výsledek nebyl gumový a tuhý. Je to tedy docela kumšt trefit tu správnou konzistenci. Ideálně by mělo vypadat jako těsto na palačinky.

Důležitá je kvalita těstíčka

Kvítky černého bezu při smažení nenechávejte v rozpáleném oleji dlouho, v horku se totiž ztrácí a mohlo by se stát, že jich pak na talíři naleznete naprosté minimum. Smažte je také jen po jedné straně a nikdy neobracejte, jde vlastně o to, aby obal zezlátl. Průměrně jeden květ smažte přibližně půl minuty.

Do oleje bezinku vkládejte květenstvím dolů a stopkou nahoru. Ta vám pak bude sloužit jako praktická vychytávka, za kterou můžete kosmatici vyndat z horkého oleje, aniž byste se popálili. Stonek následně nekonzumujte, je totiž mírně toxický.

Vhodnou přílohou jsou brambory, okurkový salát nebo bramborová kaše. Klidně květy na závěr můžete i pocukrovat a připravit je nasladko. Každému, dle chuti. Možností je spousta.

černý bez Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jednoduchý recept na přípravu řízků z černého bezu přinášíme zde:

Suroviny:

5 květenství černého bezu

1 vejce

hladká mouka

sůl

mléko

olej

Postup:

Vejce rozšleháme, přidáme mléko, mouku, sůl, zamícháme a vytvoříme těstíčko husté jako na palačinky. Množství připravíme dle počtu kosmatic. Kosmatice namáčíme v těstíčku, přitom je držíme za stonek a následně vložíme do rozpáleného oleje. Stonek nůžkami po osmažení odstřihneme. Vše trvá jen pár minut.

Zdroj: www.vitalia.cz, www.manutea.cz, www.kucharkaprodceru.cz