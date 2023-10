Kuchyně je místo, kde se rodí zázraky. Recepty všeho druhu, skvělá jídla, pečení narozeninových dortů, rodinný oběd. Ale někdy nastanou i v kuchyni krušné chvilky. Třeba, když nemůžete otevřít zavařovací sklenici. Tyto triky vám usnadní život a ušetří vám spoustu práce. Podívejte.

Pokud si nejste jisti čerstvostí vajec, zde je jednoduchý fígl, jak to zjistit. Je to jednoduchý test ve vodě. Vezměte vejce a vložte je do vlažné vody. Pokud vám vejce budou stoupat ke hladině, znamená to, že jsou stará. Čím více je ve vajíčku vzduchu, tím lépe ho voda nadnáší, což znamená, že opravdu čerstvá vejce budou na dně. Je to velmi snadné a opravdu přesné.

Permanentně čerstvé avokádo

Trik pro milovníky avokáda. Jak víte, chutná skvěle, jediná jeho vada je, že během jednoho dne shnije a pak je hnědé a nepoužitelné. S tímto fíglem však zůstane čerstvé o něco déle. Rozřízněte avokádo a vnitřek potřete citronovou šťávou. Pak ho obalte ve fólii a vložte do lednice. Uvidíte, že druhý den ráno bude krásně zelené a bude opět, jako čerstvé.

close info Profimedia zoom_in Vaše avokádo bude vždy vypadat, jako čerstvé.

Nenásilné otevření zavařovačky

Zavařovací sklenice jsou skvělým pomocníkem, ať už se jedná o marmeládu, hořčici nebo povidla. Zrádnou se stává, když ji chcete otevřít, snažíte se vší silou, ale ona velmi obstojně vzdoruje. S touto situací vám poradí následující fígl a není třeba zatínat žádné svaly. Stačí miska a v ní teplá voda. Zavařovačku do ní položíte víkem napřed a ponecháte tak 15 vteřin. Tím začne působit tlak a zavařovačka vám pak půjde snadno a rychle otevřít.

close info Profimedia zoom_in Nyní nebudete muset na otevření zavařovačky používat ani hrubou sílu, ani pomoc nože.

Tvrdé máslo

Znáte ten pocit, když si chcete ke snídani udělat chleba s máslem, jen tak tak stíháte, a najednou zjistíte, že máslo je jako kostka ledu. Na rozmrazení samozřejmě čekat nelze, a tak máme lepší řešení. Vezměte si struhadlo a zamrazené máslo nastrouhejte. Když bude na malé kousíčky, nebude už žádný problém si s ním namazat chléb, toast, či cokoliv, co preferujete ke snídani.

