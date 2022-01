Jak nazdobit dort jako profesionál. Znáte trik s pečicím papírem?

Patříte také k těm, koho fascinují na sociálních médiích fotografie dortů, které doma udělaly pro své děti vaše kamarádky? Dorty, které jsou dokonale nazdobené, přesně podle toho, co vaše dítko miluje? Nezoufejte, nemusíte utrácet tisíce za dokonalý dort. Stačí se jen do toho pustit. Poradíme vám, jak na to.

Je to totiž tak, že dokonalý dort jako z cukrárny můžete připravit i doma. Trik je v nazdobení, k němuž budete potřebovat jen pečicí papír a čokoládu. Pečicí papír má totiž daleko širší využití, než jste možná věděli. Lze jej parádně použít právě k perfektnímu nazdobení svátečního dortu.

Každé zdobení vyžaduje cvik a praxi. Zdroj: Kzenon / Shutterstock.com

Kouzlo pečicího papíru

Kombinace pečicího papíru a čokolády vám pomůže vytvořit dílo, jímž se na sociálních médiích rádi pochlubíte i vy. Čokoládová poleva je zárukou úspěchu, protože na dortu vypadá velmi luxusně a chutná lépe než nejrůznější tučné krémy.

Čokoládu na vaření připravíme obvyklým způsobem, který znáte i z pečení vánočního cukroví či jiných kousků. Čokoládu nalámejte na kostičky, dejte do misky a rozpusťte nad parou, nezapomeňte ji celou dobu míchat, protože se rychle připaluje.

Mezitím si z pečicího papíru vytvořte kornoutek s malou dírkou na konci. Asi víte, že lze použít i plastový pytlík, ideálně z tužšího materiálu. Měli byste se ujistit, že dírka, kterou jste do sáčku udělali, je opravdu malá, protože jen tak dosáhnete skutečně precizních výsledků.

Z pečicího papíru vytvořte kornoutek s malou dírkou na konci. Zdroj: Ermolaev Alexander / Shutterstock.com

Plán finálního díla

Vždy je dobré si předem rozmyslet, jak chcete dort nazdobit. Fantazii se meze nekladou a je jasné, že dort na dětskou oslavu budete zdobit jinak než dort pro vaši maminku nebo kamarádku.

Naplánujte si tedy předem, co chcete na dortu ztvárnit, protože pak už nebude na přemýšlení a improvizaci čas. Jakmile se čokoláda rozpustí, musíte s ní pracovat velmi rychle. Když je čokoláda rozehřátá, přelijte si ji do kornoutku. Na plechu si pak vytvořte zdobení, které budete chtít dát na dort. Když je hotové, plech dejte do ledničky. Počkejte, až čokoláda ztuhne.

Hotové ozdoby pak z plechu odeberte nožem a umisťujte na dort. I ten pak udržujte v chladnu, aby se vám neroztekl ještě před slavnostním předáním.

Zdobit čokoládou můžete i přímo na dort. Zdroj: Ermolaev Alexander / Shutterstock.com

Další triky

Abyste dosáhli ještě většího mistrovství, zkuste zaimprovizovat. Čokoládou můžete obalit třeba želatinová zvířátka nebo hady, ale dokonce i lístky růže, které vypadají na dortu obzvláště luxusně. Prostě si jen vyberte z růžového keře pár čistých květů, rozprostřete je na plech a polijte je čokoládou. Po jejím zatuhnutí je odstraňte z plechu nožem, jako v předchozím případě, a nazdobte jimi dort.

Pečicí papír můžete použít i jinak než jen pro zdobení čokoládou. Lze pracovat i s celými archy a udržet tak tvar dortu, přidat na něj různé tvary a barvy pomocí vystřihaných šablon a podobně.

Podobné triky s pečicím papírem můžete použít i při pečení vánočního cukroví nebo při zdobení talíře či chlebíčků – místo čokolády jen použijete bylinkové máslo, pomazánku nebo sníh.

Zdroje: www.cakecentral.com, www.britishgirlbakes.com, adbz.cz