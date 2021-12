Jak netradičně ozdobit linecké cukroví: Bude krásné a získá ještě lepší chuť

Oblíbené linecké cukroví, vonící vanilkou, citrónovou kůrou a rybízovou marmeládou, je prostě klasika a jeden z nejčastějších vánočních symbolů na svátečním stole. Zkuste se však trošku „odvázat" a vyzkoušejte to i jinak. Fantazii se meze nekladou. Jak a čím vším se dá tradiční cukroví ozdobit?

Bez lineckého cukroví by prostě nebyly Vánoce. Právě tato lahůdka je oblíbenou stálicí českých domácností už desítky let. Nejběžnější variantou je samozřejmě vykrajované linecké slepené marmeládou v neomezeném množství tvarů. Ovšem dotvořit a ozdobit se dá i jinak. Vyzdvihněte klasiku na další úrovně, váš tác s cukrovím tak bude pestřejší a plný dalších chutí.

Zapojte děti a nechte je tvořit

Pokud se na zdobení necítíte nebo se vám zrovna moc nechce, zaměstnejte děti. Uvidíte, že se díky své bezprostřednosti do této činnosti rády pustí. A budete jistě překvapeni, co všechno jsou schopny vymyslet. Stačí jim ukázat, co by měly zhruba dělat a o zdobení se postarají sami. Uvidíte, jak bude vaše cukroví netradiční a originální.

Slepování není jen o marmeládě. Zdroj: profimedia.cz

Oba díly nemusí být vždy stejné

Kreativní můžete být už při samotném vykrajování, protože tvořítky je možné vykrájet nejrůznější tvary a velikosti. Samozřejmě je také možné pracovat i bez vykrajovátek a zapojit vlastní fantazii v ruce s nožíkem. Můžete tak vymyslet zajímavou kombinaci spodního a vrchního plátku cukroví, kdy jednotlivé díly nemusí být jen stejné, ale mohou být i odlišné. Vrchní díl lze zpestřit nejen jedním otvorem, ale klidně jich může být více, nebo naopak žádný.

Slepování není jen o marmeládě

Spojení dvou kousků lineckého může být také tvůrčí činností, protože marmeláda či džem nejsou jediné ingredience, které k tomu lze využít. Aplikovat lze vlastnoručně vyrobené krémy všech možných chutí. Stačí si vybrat podle preferencí, zásob nebo aktuálních možností. Sáhnout můžete i po nutelle, arašídovém másle či hustém kondenzovaném mléku. Vždy bude vaše cukroví chutnat skvěle.

Bílková poleva nemusí zdobit jen perníčky

Že se klasické perníčky zdobí bílkovou polevou, ví každý. Je to ten nejběžnější způsob. Ale tato metoda vypadá výborně i na lineckém. A hlavně? Nemusí být vždy bílá, vyrobit si ji můžete v mnoha odstínech. Využít je možné i citronovou, kakaovou či čokoládová polevu. Můžete jimi po cukroví nejen kreslit různé puntíky, čáry i čárky, ale různě do nich jednotlivé kousky máčet nebo je pokapat či pocákat. Máte rádi ořechy, mandle či rozinky? Tak jimi dozdobte linecké cukroví, když je na něm ještě neztuhlá poleva. Dodáte vašim lahůdkám nejen další designový rozměr, ale i chuťový šmrnc.

Recept na bílkovou polevu

Co budete potřebovat: 1 bílek, 150 g moučkového cukru a pár kapek citronové šťávy

Postup:

Bílek utřete dohladka s prosátým moučkovým cukrem, který přidávejte postupně. Pak zakapejte pár kapkami citronové šťávy. Poleva by měla být pevná, aby při malování držela tvar.

Recept na citronovou polevu

Co budete potřebovat: 3 polévkové lžíce horké vody, 1 - 2 lžíce čerstvé citrónové šťávy, 150 g moučkového cukru

Postup:

Vodu smíchejte se šťávou z citrónu a zvolna přidávejte prosátý moučkový cukr. Třete, dokud nebude poleva hustá.

Buďte trendy s modelovací cukrářskou hmotou

Chcete jít s dobou a trošku popřít klasiku? Pohrajte si s jedlou cukrářskou modelovací hmotou. Seženete ji většinou ve specializovaných internetových obchodech pod názvy White Icing, K2, Fondant, Gum Pasta apod. Hmotu koupíte jako bílou, ale stačí si ji podle potřeby obarvit potravinářskými barvami. Dokonce si můžete v každém odstínu dle dávky barviva vyrobit i více odstínů jedné barvy. Další možností, čím je možné potáhnout linecké, je falešný marcipán ze sušeného mléka, který si můžete vyrobit sami doma.

Hmotu nejprve vyválejte na placku o výšce asi 1 mm a pracujte s ní jako s těstem. Vykrajujte z ní různé tvary, obrysy i vnitřní motivy či plastické struktury. Hmotu můžete tvarovat prsty nebo nožíkem či rádýlkem. Nalepenou hmotu je pak možné ještě dozdobit třeba práškovým leskem, cukrovými korálky nebo i polevami. Ozdoby lepte na cukroví vodou, případně sirupem, alkoholem či cukrářským lepidlem.

Válečky vám vykouzlí i z těch nejobyčejnějších lineckých sušenek mistrovské dílo, které bude chtít ochutnat každý. Zdroj: profimedia.cz

Využijte válečky s reliéfem

A další velmi originální a moderní metoda zdobení? Jsou to reliéfy na cukroví vzniklé pomocí speciálních tzv. embosovaných válečků s vystupujícími částmi s různými motivy a vzory. Na Vánoce bude hrát zcela jistě prim zejména motiv vloček, vánočních stromků, ozdob, jelenů, sobů, ale i mašlí nebo hvězd. Válečky vám vykouzlí i z těch nejobyčejnějších lineckých sušenek mistrovské dílo, které bude chtít ochutnat každý.

