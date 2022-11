Velký přehled: Při jaké teplotě péct jednotlivé druhy cukroví?

Existuje mnoho druhů cukroví a každý z nich vyžaduje trochu jinou péči a hlavně dobu a teplotu pečení. Není nic horšího než vytáhnout z trouby cukroví nedopečené, anebo naopak spálené. S naším přehledem bude vaše cukroví dokonalé.

Dodrželi jste přesný postup receptu, všechny ingredience pečlivě odvážili, těsto se podařilo, ale cukroví na plechu je spálené a nedá se s tím už nic dělat. Říká se, že první plech cukroví, stejně jako první palačinka, vždy letí do koše. Nemusí to tak být. Stačí se držet pár osvědčených rad a triků a každý plech s cukrovím se podaří na výbornou.

Horkovzduch, elektrika, plyn

Ujasněte si, jak budete cukroví péct. Pokud použijete funkci horkovzduchu, bývá teplota pečení zpravidla o 20 °C nižší než na klasický program v elektrické troubě. Vyplatí se také troubu předem řádně rozehřát, pokud nebude trouba dostatečně nahřátá, může se stát, že první plech cukroví bude o dost růžovější, než by měl být.

Pro nejrovnoměrnější pečení je dobré umístit vánoční pečivo přesně do středu trouby. Pečete-li v klasické plynové troubě, umístěte jeden prázdný plech do horního roštu, čímž zmenšíte troubu, teplo se od plechu odrazí a pečivo bude rychleji hotové.

Rohlíčky snesou nejvíc

Některá těsta vyžadují vyšší žár, jiná se zase pomalu suší. Vanilkové rohlíčky a jiné druhy ručně tvarovaného cukroví se krásně upečou při teplotě nastavené na elektrické troubě na 180 °C, se stejnou teplotou si poradí i linecké cukroví.

Rohlíčky pečte jako jeden z prvních druhů cukroví. Zdroj: 123rf

Formičkové cukroví na nižší teplotu

Při výrazně nižší teplotě se pečou pracny a další formičkové cukroví, stačí jim trouba předehřátá na 160 °C. Perníčky pak pečte při teplotě 170 °C. Na slavnostní tabuli se nádherně vyjímají i sněhové pusinky, ty vyžadují trochu víc času, suší se totiž při maximální teplotě 120 °C alespoň tři čtvrtě hodiny.

Žloutkové cukroví chce trochu více péče

Žloutkové laskominy zase potřebují teplotu dvojí. Zpočátku je pečte v troubě nastavené na 170 °C, ovšem jakmile žloutkové cukroví tzv. vyběhne, teplotu ztlumte na 80 °C.

Každá trouba peče jinak, zkuste malý test, abyste docílili perfektního výsledku. Zdroj: 123rf

Odhalte, jak peče vaše trouba

Teploty jste vychytali, ale stává se, že jedna část plechu je syrová a druhá část plechu je skoro spálená. Aby pečení cukroví probíhalo bez těchto nepříjemných chvil, zkuste předem zjistit, jak peče topná spirála u vaší trouby. Rozložte plátky toustového chleba na plech a dejte na 15 minut péct do předehřáté trouby na 180 °C. Tak poznáte, která místa na plechu jsou propečenější a která naopak potřebují času v troubě víc. Podle toho pak můžete cukroví na plech rozložit, popřípadě během pečení s plechem otáčet.

Rozvrh na celý advent

Adventní čas by sice měl být klidným obdobím, ale opak je pravdou. Všechny ty přípravy na Štědrý večer a příprava cukroví zaberou dost času, kterého nemáme nazbyt. Je proto žádoucí si pečení cukroví dobře rozvrhnout do všech adventních víkendů.

Začátek adventu můžete věnovat přípravě těst. Odpočinek v lednici a jejich zpracování, až přijde čas, jim rozhodně neuškodí. Naopak cukroví z odleženého těsta bude křehčí. První adventní víkend by měl patřit hlavně vanilkovým rohlíčkům, kokoskám, pracnám a lineckému cukroví. Spousta hospodyněk také začíná péct perníčky.

První adventní víkend se pusťte do lineckého cukroví. Zdroj: 123rf

Druhý a třetí víkend

Druhý adventní víkend by měl být ve znamení plněného cukroví - ořechů, ořechových košíčků a išelského cukroví. Je to také vhodná doba pro zkompletování lineckého cukroví. To by mělo být již krásně vláčné a nemělo by se při mazání marmeládou lámat. Třetí víkend se pusťte do máslových krémů a cukroví naplňte. Vyhrajte si s polevami a posypkami.

Poslední adventní víkend

Vánoční nálada stoupá. Už je téměř hotovo. Poslední víkend před Ježíškem věnujte výrobě nepečeného cukroví. Připravte vosí úly, marokánky nebo oblíbenou verzi Raffaella.

