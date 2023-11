Pečené šťavnaté kuře s křupavou kůrčičkou je lahůdka. Nebo dozlatova pečená kachnička se zelím a knedlíkem. Drůbeží maso je velmi oblíbené, ovšem každé vyžaduje trochu jinou úpravu. Zatímco kuře se peče zprudka a nemá rádo zbytečný povyk, ostatní drůbež vyžaduje trochu jinou péči.

Kachna, husa, krůta, kuře. Drůbež je oblíbená pro své jemné a chutné maso. Přesto to mezi zástupci drůbeží říše vyhrává z hlediska četnosti přípravy kuře na plné čáře.Na přípravu je jednoduché a cenově dostupné. Ostatní drůbež by se však měla na vašem stole také objevit. Je zdravá a chuťově lahodná. Jak ji ale bez zbytečných vytáček dokonale připravit tak, aby byla skutečně šťavnatá? Chce to jen správný postup.

Zapomeňte na marinády

Kuřecí maso je samo o sobě jemné a snadno se vysuší. Éra, kdy bylo potřeba nacpat kostku másla kuřeti pod kůži, nebo jej za každou cenu mučit v marinádě, je pryč. Kuřeti stačí mnohem úspornější péče, o to větší chuťový zážitek vás ale po upečení čeká. Jak správně zástupce drůbeží říše upéct, se podívejte na video Chefa Jean - Pierra na YouTube kanálu:

Zdroj: Youtube

Oplachovat, či neoplachovat?

První chyba sice nemá nic společného s tím, jak bude drůbež ve výsledku chutnat, ale může vám pořádně zavařit. Ve spoustě domácnostech se dědí z generace na generaci mýtus, že je potřeba drůbeží maso před pečením nebo vařením opláchnout pod tekoucí vodou. Takový postup je nejen nesmyslný, vzhledem k tomu, že maso bude vystaveno vysoké teplotě a bakterie na něm nepřežijí, ale také si tím můžete nevědomky zadělat na velmi nepříjemnou alimentární nákazu, například salmonelou nebo kampylobakteríí.

Jakmile totiž kuře dáte pod tekoucí vodu, kapénky se rozstříknou nejen po dřezu, ale i po přilehlých plochách. Jak tedy postupovat? Jednoduše kuře vyjměte z ochranného obalu a osušte jej papírovou utěrkou. Ruce si po manipulaci s kuřetem důkladně umyjte a plochy vydezinfikujte.

close info Shutterstock zoom_in Syrové kuře vyjmuté z obalu neoplachujte.

Správná teplota pečení je základ

A jak tedy na to dokonale šťavnaté kuře? Jednoduše. Den před plánovaným pečením jej vyjměte z obalu, osušte papírovou utěrkou a dejte na talíř. Ze všech stran jej velkoryse osolte, nezapomeňte i na vnitřek. Vraťte do ledničky a ponechte jej tam do druhého dne. Zhruba hodinu před pečením jej z ledničky vyjměte a nechte odpočinout, aby získalo pokojovou teplotu. Troubu předehřejte na 260 °C a spolu s ní i pekáč, na kterém budete kuře péct. Kuře svažte tak, aby křidélka ani stehýnka neodstávala.

Takto připravené ho pečte zprudka asi 30 minut, posléze teplotu snižte na 160 °C a dopékejte ještě zhruba 15 minut doměkka. Upečené kuře pak vyjměte z trouby a nechte jej ještě tak čtvrt hodiny odpočinout, až poté jej rozporcujte. Výpek z něj bude krásně silný, můžete jej použít k výrobě omáčky. Podobná příprava se hodí i pro malá sváteční kuřátka nebo křepelky, které mají velmi jemné masíčko a je škoda je v troubě trápit delší čas. U křepelek pak zvolte počáteční teplotu na 230 °C a dopékejte rozhodně kratší dobu.

Dokonalá krůta

Zatímco kuře je hotové skoro hned, ostatní drůbež jako jsou krůty, kachny nebo husy, vyžadují pomalejší zacházení. Chystáte-li se péct krůtu vcelku, připravte se, že pečení zabere nějaký čas. Ten bude záviset na velikosti drůbeže. Opět ji vložte do předehřáté trouby na 230 °C a zprudka pečte asi 20 minut. Posléze snižte teplotu na 180°C a počítejte zhruba 13 minut na každých 500 gramů celkové hmotnosti. Pokud chcete dobu pečení výrazně zkrátit a pochutnat si na celé pečínce, před pečením odstraňte páteř. Jak na to se podívejte na video na YouTube kanálu Krůtí Chef:

Zdroj: Youtube

Kachny a husy pěkně pomalu

Kachny a husy vyžadují asi nejdelší péči. Pokud byste je rozporcovali, čas pečení se samozřejmě zkrátí. Prsa se hodí k minutkové úpravě. Ovšem nejdokonalejší husy a kachny jsou ty, které jsou pečené hezky pomalu. Maso se postupně zahřívá a dlouhá doba pečení má za následek, že svalovina křehne, šlachy a klouby začnou gelovatět. Jakmile si tedy naplánujete tuto slavnostní drůbež, dejte ji péct přes noc. Slušet jim bude teplota 130 °C a věnujte jim 8 až 12 hodin pečení. Na závěr teplotu zvyšte a nechte dodělat křupavou kůrku. Stejně jako kuře toho ani tato drůbež příliš nepotřebuje. Jen řádně osolit a ke kachně či huse se skvěle hodí kmín.

Zdroje: www.milujivareni.cz, recepty.cuketka.cz, www.kucharkaprodceru.cz, www.krutimaso.cz