Víte, jak správně pojmenovat různé druhy kávy a neudělat trapas v restauraci?

Ačkoliv je u nás káva jedním z nejoblíbenějších nápojů, v nápojovém lístku kaváren mnozí z nás stále trochu tápou. Na vině je spousta cizokrajných názvů, u kterých si nejsme jistí, co se pod nimi vlastně skrývá, navíc nejsme pevní v kramflecích, ani co se týče výslovnosti. Pojďme si proto společně představit nejrozšířenější typy kávy.

Zdroje: www.idnes.cz, www.mzone.cz, zena.aktualne.cz

Doba, kdy se u nás pila nejčastěji turecká káva neboli známý turek (který měl ale s Tureckem společný jen název) a vrcholem kávového gurmánství byla vídeň, je už zřejmě nenávratně pryč a lógr na dnech českých hrníčků ani šlehačka ve spreji na kávové hladině už se dneska prakticky nevyskytují. Zato si můžeme vychutnat nejrůznější kávové speciality, a to nejen v kavárnách, ale díky dostupnosti kávovarů i doma. A Češi svou kávu milují a jsou na její kvalitu čím dál náročnější. To se ukázalo i nyní, kdy se ani přes náročnou dobu a nemožnost zajít si do kavárny zákazníci nehodlali své kávy vzdát. „V době pandemie se ukázalo, že lidé si kávu chtěli dopřát i při práci z domova. Velké oblibě se tak těší káva zrnková, kde vidíme meziroční nárůst prodejů o více než 20 procent. Stále oblíbenější je také káva v kapslích,“ potvrzuje kávový apetit našeho národa i mluvčí řetězce Globus Aneta Turnovská.

Přesto nemusíme být úplně obeznámení se všemi názvy, které se objevují v nabídce kaváren. A i kdybychom měli zájem objednat si a ochutnat, trochu se ostýcháme, že název nevyslovíme správně. Pojďme se proto společně podívat na přehled u nás nejprodávanějších druhů kávy. Podíváme se na zoubek jejich složení a u zrádnějších názvů i výslovnosti.

Espresso je základ Zdroj: Anna_Pustynnikova / Shutterstock.com

Espresso jako základ

Tato chuťově výrazná káva o objemu 25–35 ml se připravuje ze 7–14 g kávy pod tlakem nejméně 9 barů. Extrakce trvá zhruba půl minuty a teplota vody se pohybuje těsně pod bodem varu, vařit by se ale nikdy neměla. A ačkoliv název pochází od slova „expres“ neboli rychlý, nápoji rozhodně neříkejte expreso. Správné není ani označení picollo, tedy italsky malý, to se pouze italští turisté u nás v devadesátých let ujišťovali, že dostanou silnou malou kávu – tedy espresso.

Espresso doppio

Pokud by na vás bylo jedno espresso málo, dejte si espresso doppio, dostanete ho dvojité.

Espresso macchiato

Tuto možnost zvolte, až budete mít chuť na espresso s troškou mléčné pěny. Z hlediska výslovnosti poněkud záludný nápoj si objednejte jako „espreso makjáto“, nikoliv mačiáto, macáto, machiáto, nebo dokonce machčiáto.

Espresso lungo

Další varianta espressa je tzv. prodloužené. Množství kávy je zde doplněno dvojnásobným množstvím vody. Verze Americano obsahuje hotové espresso a horkou vodu v poměru 1 : 5. A správně by vám měli espresso a horkou vodu donést zvlášť.

Ristretto

Původně jihoitalská specialita stojí prakticky na stejném základě jako espresso, pouze se používá jemněji mletá káva, takže při průtoku vody trvajícím 25 vteřin nateče pouze 20 ml adekvátně silného nápoje.

Cappuccino

Základem je opět espresso, tentokrát v kombinaci s teplým mlékem a mléčnou pěnou. Ta vznikne tak, že se do studeného mléka pouští pomocí trysky horká pára. Espresso se poté zalije tímto párou upraveným mlékem. V klasickém cappuccinu tvoří třetinu šálku espresso, třetinu mléko a třetinu mléčná pěna. Nyní už se objevuje častěji varianta, kdy se mléko a pěna smísí dohromady do tzv. mikropěny, která dodá cappuccinu sametovější chuť. S větší dávkou mléka a ve větším šálku získáte slabší kávu s poctivou porcí mléka – caffè latte.

Flat white

Nápoj pro ty, kteří mají naopak chuť na silnější kávu s mlékem. Obsahuje dvě espressa, která se dolévají do 150ml šálku našlehaným teplým mlékem, které na povrchu vytvoří zhruba 1 cm silnou vrstvu mikropěny. Díky australskému původu se tomuto nápoji také někdy říká „australské cappuccino“.

Název – latte macchiato znamená skvrnité mléko Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Latte macchiato

Skládá se prakticky ze stejných surovin jako cappuccino, ale liší se způsobem přípravy. Mléko se našlehá a vlije do velké sklenice, pak je potřeba počkat zhruba půl minuty, aby se oddělila pěna od mléka, následně se pomalu dolije espressem. Výsledný nápoj vytvoří tři vrstvy – dole mléko, vprostřed mléko s espressem a nahoře mléčnou pěnu s typickou skvrnou od nalévání espressa. Odtud pochází i název – latte macchiato znamená skvrnité mléko. A také pozor na to, abyste si v cizině neobjednali jen „latte“, jak je často zvykem u nás – tam byste se totiž dočkali samotného mléka.