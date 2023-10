Houby jsou syté, voňavé a hlavně zadarmo. Nasušte si pořádnou zásobu na zimu. Nebudete toho litovat. Ovšem ruku na srdce. Poznáte naše nejběžnější houby? Někdy je jejich vzhled značně matoucí.

Říká se, že jedna česká domácnost si za rok přijde na 8,14 kilogramů hub. Vzhledem k tomu, že jde o plodiny výživné, syté a hlavně zadarmo, to není zase tak špatné. Česko totiž pořád platí za houbovou velmoc, kde jsou tyhle lesní poklady k dispozici komukoliv, kdo o ně projeví zájem. Ovšem, nejsou houby jako houby. Některé chutnají lépe, jiné méně. Které čeští houbaři sbírají nejraději a proč? Pojďte se podívat na současnou houbovou hitparádu. Třeba tam najdete i vy svého favorita.

Hřib smrkový

Smrky v českých lesích převažují, proto není divu, že tenhle hříbek se v houbařských košících objevuje nejčastěji. Má světle hnědý klobouček, a pod ním rourky, které jsou u mladších kusů žluté, u starších žlutozelené.

Když do něj říznete nožíkem, většinou nemění barvu. A to je to znamení, že máte v rukou praváka. Hřib smrkový má příjemnou chuť a jeho použití je univerzální. Můžete z něj udělat řízky, nařezat ho do rizota nebo přidat do bramboračky. Jedině, kam ho nedávejte, je pod maso. Jeho jemná chuť v jídle nevynikne.

Naše rada:

Na hřib smrkový můžete narazit i pod listnatými stromy, jako je buk či dub. Tak mějte oči na stopkách.

Hřib koloděj

Už na první pohled je to zkrátka macek. Je robustní, s připlácnutým hnědošedým, žlutobéžovým či hnědo olivovým kloboučkem, který připomíná rádiovku. Nejčastěji se s ním můžete setkat pod lípami, habry, břízami a duby.

Jen výjimečně jeho genofond zamíří mezi jehličnany. Hřib koloděj je svéráz a to i na talíři. Měli byste vědět, že zasyrova je jedovatý, proto je potřeba ho minimálně 25 minut povařit. Pokud tenhle limit nedodržíte, můžou vás pak zastihnout žaludeční obtíže. Hřib koloděj nejlépe chutná v houbovém guláši, omáčce na špagety nebo v kombinaci s masem.

Naše rada:

Houbu můžete naplátkovat a nasušit na zimu. Výborně vynikne ve vánočním Kubovi nebo jiných déle vařených pokrmech.

Bedla vysoká

Na první pohled může působit jako velký rozevřený deštník. Má světle hnědý klobouček se šupinkami, který se v extrémní míře může protáhnout i do rekordní délky 25 centimetrů. Noha bedly je také pěkně výrazná a může dosahovat i 35 centimetrů.

Když kousek houby odlomíte, nikdy se nezabarví. Bedly krásně voní i chutnají. Můžete z nich připravit polévku nebo řízky. Ale pozor, u smažených houbových kloboučků počítejte s tím, že mají vysoké lupeny a tudíž nasají hodně tuku. Váš oběd či večeře bude kaloričtější a možná i trochu těžší na zažívání.

Naše rada:

Bedla je variabilní, můžete ji přidávat do různých houbových směsí. Výborná je i nakládaná nebo zamrazená. Nehodí se na sušení.

Liška obecná

Je sice drobnější, ale má výraznou barvu, takže ji v lese nepřehlédnete. Vyskytuje se především ve skupinách v jehličnatých lesích. Typickým poznávacím znakem pro lišky je vlnitý klobouk a krátká nožka. Houba je velmi chuťově výrazná a aromatická, proto je ideální do omáček, polévek nebo si z ní můžete připravit i nezapomenutelnou smaženici.

Naše rada:

Vědci zjistili, že liška obecná obsahuje spoustu výživných látek, včetně vitaminu C, D2, železa nebo betakarotenu. Nedávné výzkumy prokázaly, že houba obsahuje i tzv. hormon štěstí – serotonin, proto pokud máte podzimní depresi, dopřejte si třeba rizoto na liškách.

Kozák březový

Tenhle druh kozáka se v Čechách vyskytuje nejvíc a nejdéle (můžete ho vesele sbírat až do listopadu). Nejvíce se vyskytuje poblíž bříz, ale může vás překvapit v borůvčí či travinách. Spousta houbařů ho zaměňuje za neméně oblíbené křemenáče.

V případě kozáka sázejte jen na mladší kusy, které mají pevný klobouček a v jídle se vám nerozpadnou. Navíc starší houby jsou náchylnější k plesnivění a to za to riziko nestojí. Kozáka můžete použít do polévek, omáček nebo omelet.

Naše rada:

Kozák může mít vodnatější konzistenci, proto ho raději použijete do směsí i s jinými houbami.

