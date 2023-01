Geniálně jednoduché triky šéfkuchařů, jak poznat čerstvé maso. Znáte je?

Poznáte čerstvé maso? Matou vás data o porážce a nevíte, do kdy byste měli takový kousek masa zpracovat? Jaké triky používají profíci?

Najděte si prodejnu, kde jste s čerstvostí spokojeni

Čerstvost masa je sice často na první pohled patrná, ale někdy zaváháme. Zmátne nás balení nebo marináda v níž se maso připravuje. Pokud máte pochyby o kvalitě masa ve vaší prodejně, zkuste nakupovat chvíli jinde a uvidíte, zda budou vaše zkušenosti jiné.

Měly by být masné výrobky tak plné vody, že nakrájená šunka smáčí balicí papír? Aniž bychom se pouštěli do sporu o napichování uzenin vodou nebo použitých konzervantech či čerstvosti, řekněme, že domácí šunka to nedělá.

Jak je to s masem? Oči vás nešálí a nos neklame. Na pohled i po čichu poznáte čerstvé maso, aniž byste byli řezníky. V několika bodech to shrnuje i toto kratičké video.

Barva různých mas

Kuřecí a vepřové je světlejší růžové a stárnutím bledne. Kuřecí kůže může být mírně nažloutlá i zdravě vypadající, pokud byla drůbež hojně krmená kukuřicí, což není problém.

Hovězí je naopak jasně červené, rozdíly jsou podle stáří poraženého kusu. Každý řezník vám poví, že nejkvalitnější maso je z býčka do dvou let stáří.

Tmavé červené až do vínova jsou zabarvené vnitřnosti jako játra, ledvinky a srdíčka, která se také běžně konzumují a podléhají zkáze nejrychleji.

Tmavší barva jater, ledvinek i srdíček je normální. Zdroj: Shutterstock

Vnitřnosti by se měly zpracovávat nejrychleji do tří až čtyř dnů od porážky, protože začnou tmavnout až šedivět či černat. Hovězí maso se chová podobně – černá, zelená či šedne. Kuřecí a vepřové naopak ztrácí barvu také do šeda, flekatí až zelenají.

Kromě barvy ovšem prozradí kazící se maso také zápach, kterého se nezbavíte ani vařením a ani psi a kočky se k takové pochoutce nehrnou a odmítají ji stejně jako lidé.

Dále prozradí kazící se maso také mazlavý povrch, který nejspíš znáte i z déle skladovaných uzenin.

I když jsou tepelně zpracované, také uzeniny se rychle kazí. Zdroj: Shutterstock.com / monticello

Trvanlivost masa a triky, jak poznat čerstvé

Trvanlivost masa je také daná skladovanou teplotou, která brání bakteriím v rozkladných procesech. V lednici, kde je +5 °C čerstvé maso vydrží zhruba 3 dny. Ideální teploty pro skladování masa bez mražení jsou teploty mezi -1 a -1,5 °C což je těsně na hraně před zmrznutím masa. U většiny mas platí, že je nejlepší konzumovat je co nejdříve, respektive za jeden až dva dny, zatímco u hovězího se upřednostňuje vyzrání masa. Minimálně 10 až 14 dnů od porážky, ale skladované v optimální teplotě, je hovězí maso nejlepší. U telecího je to týden.

Doma mražené maso byste měli takto uskladňovat maximálně jeden měsíc. Zdroj: Shutterstock

Jak jinak můžete poznat čerstvost masa? Protože čerstvé maso ještě dobře drží vodu, po rozkrojení bude řez suchý. Pokud do kuřecího masa zaboříte prst a povrch se hned vrátí do původního stavu, také to svědčí o čerstvosti.

Ale co s masem mraženým? Nahřejte nůž a zapíchněte jej do masa. Pokud je zkažené, po vyjmutí bude použitá část nože zapáchat.