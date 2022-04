Jak poznat, že je vejce čerstvé: Jednoduché triky, kterými hned odhalíte pukavec

Triků na odhalení zkažených vajec je několik. Pokud vaříte často, pak máte patrně čerstvá vejce neustále po ruce a často kupujete nová. Ne vždy ale víme, kdy byla vajíčka koupená a jak dlouho byla v lednici. Poznáte čerstvé vejce?

Zdroje: svetkreativity.cz, www.healthline.com

Skladování čerstvých vajec

U vajec hraje největší roli při skladování teplota, proto je obvykle chladíme v lednici. Ale překvapivě to není nutné. V jiných zemích je zcela běžné nechávat vejce v košíku na lince a rozhodně nejde o seveřany, kteří by měli chladnější počasí celý rok. Nicméně taková vejce jsou určená k rychlé spotřebě během týdne a rozhodně by neměla stát na lince déle.

Dalším důležitým postřehem je, že pokud vejce z domácího chovu omyjete od špíny, také se začnou dříve kazit. Vejce mají vlastní ochranu před bakteriemi a povrchová špína na skořápce obsahu nevadí. Naopak se umytím poškodí přirozená bariéra vejce a následkem je rychlejší zkažení.

Vejce je také vhodné skladovat špičkou dolů, protože nechceme obsah skořápky narušit přesunem vzduchové bublinky, která je právně na opačném kulatějším konci.

Čerstvá slepičí vejce poznáte i po čichu, ale tomu se většina z nás vyhýbá. Zdroj: Profimedia.cz

Čerstvé vejce poznáte podle zatřesení

Vajíčkem můžete zatřást. Pokud je čerstvé, žloutek a bílek budou dobře držet svůj tvar a ucítíte, že je žloutek na jedné straně těžší. Obsah zkaženého vejce by se promísil jednodušeji a žádné rozdíly byste nepociťovali.

Čerstvé vejce poznáte i pohledem či čichem

Zkažené vejce odhalíte po čichu i prozkoumáním skořápky či rozklepnutého obsahu vejce, ale to se právě většině z nás nechce. Už jste si někdy čichli k pukavci? Pak určitě nechcete podobný zážitek opakovat. Raději vyzkoušejte obyčejný, ale praktický test s vodou.

Test čerstvosti vajec Zdroj: Profimedia

Jednoduchý a osvědčený test čerstvosti vajec

Nejjednodušší a stoprocentní je metoda s ponořením vajec do vody. Je to jednoduchý a zaručený způsob, jak poznat čerstvost vajec bez toho, abyste si zkažené rozklepli do připravovaného těsta nebo na pánev.

Budete potřebovat jen dostatečně velkou nádobu, do které můžete dát tolik vody, aby se mohlo vejce zcela potopit i plovat na hladině. Máte-li hodně vajec, vezměte prostě hrnec nebo velkou mísu a neplňte ji vodou. Vajíčka dejte opatrně do vody, aby se zbytečně neotloukla a nechejte je osudu. Čerstvá vejce spadnou na dno a zaručeně zkažená vyplavou na hladinu. Vajíčka, která se potácí někde uprostřed rozhodně nejsou čerstvá. Buď je rovnou vyhoďte, anebo si je rozklepněte bokem, každé zvlášť a prozkoumejte. Patrně bude možné použít je do vaření, ale asi ne na míchaná vejce nebo jiné čistě vaječné pokrmy.