Jak poznat pravý burčák od patoku? Vinaři prozradili své tajné fígle

Burčák je tady. Sezóna lahodného moku začala a je nyní k dostání nejen ve vinotékách, ale i ve stáncích na ulici. Nekupujte zajíce v pytli. Poradíme vám, jak kupovat burčák, abyste nelitovali času ani peněz. Jak poznat pravý burčák?

Burčák je mladé víno, které vás příjemně osvěží. Jeho nabídka je velmi široká – od kvalitních kousků až po úplné patoky, po kterých vás bude jen bolet hlava. Jak ale takový kvalitativní skok můžete poznat ještě dřív, než za víno zaplatíte? Podle odborníků je zásadní barva burčáku. Jelikož jde o kvašené víno z bílých hroznů, měla by jeho barva být bílá až světle žlutá (což je dané také zakalením kvasinek). Pravý burčák by měl být také hustý. Pokud držíte v ruce láhev s burčákem poloprůhledné barvy, je možné, že nápoj je ředěný vodou a tudíž jeho kvalita bude na bodu mrazu.

Tmavý burčák

Může se stát, že má burčák tmavou barvu. Podle odborníků to může být ze dvou důvodů. Zaprvé se může jednat o nápoj, který se sice prodává jako burčák, ale nebyl vyrobený z hroznů. Výrobci často do burčáku přidávají jablka, která mu dodávají tmavší barvu. Zadruhé se může jedna to starší zboží plné alkoholu a mrtvých kvasinek, které vám přinese více škody než užitku.

Usazenina a tuhé části

Všimli jste si, že na stěně nádoby je jemná usazeninka? Nejspíš se jedná o zbytek kvasinek a pozůstatek hroznů. Obecně ale platí, že kvalitní burčák by neměl obsahovat žádné nečistoty, shluky kvasinek či jakékoliv pevné části, ať už jde o kousky jablek nebo hroznových bobulí.

Test burčáku

Pokud si kupujete čerstvě stáčený burčák, využijte toho a poproste prodejce o ochutnávku. Podle ní pak poznáte, jak to s kvalitou vašeho vyhlídnutého burčáku vlastně je. Nejlépe to rozklíčuje malý test: lokněte si burčáku a lehce ho poválejte v ústech. Jakou má chuť? Dobrý burčák nemá ani sladkou a trpkou chuť. Měl by být teplý, protože se z něj při přirozeném kvašení uvolňuje teplo. Dokonce i vinaři, které lahve s burčákem běžně uchovávají v chladu, ho při prodeji vystaví na slunce. Moc dobře totiž vědí, že vyšší teplota propůjčuje mladému vínu lahodnější chuť.

Kde burčák kupovat

Odborníci doporučují kupovat burčák přímo u vinaře. Naopak varují před prodejci, kteří nabízí burčáky u silnice. Stočený burčák v plastových lahvích, na které celý den praží slunce jde s kvalitou dolů. Pro jistotu sledujte i etiketu – z jakého druhu vína je burčák vyrobený, zda není doslazovaný, ředěný a podobně. Inspektoři kvality nedávno zachytili v oběhu burčák, kde převažovala voda a to v celých 74 % obsahu.



