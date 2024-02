Stále více z nás se snaží nakupovat kvalitní a čerstvé potraviny. Při výběru červeného masa často vybíráme kusy, které mají krásnou, svěže červenou barvu. Věděli jste, že čerstvé maso má ve skutečnosti barvu spíše purpurovou? Na co se zaměřit při výběru masa?

Při nákupu masa je důležité znát klíčové vlastnosti, které určují jeho kvalitu. Tento průvodce by vám měl pomoci vybrat nejlepší kvalitu masa, ať už hledáte jakýkoliv typ. Kvalitní maso je základem chutných jídel, tak nezapomeňte na tyto tipy při svém příštím nákupu.



Podívejte se na video na YouTube kanále Je to maso, kde je návod, jak poznat, že maso už není vhodné ke spotřebě:

Zdroj: Youtube

Jak vybrat nejlepší maso?

1. Barva masa

Prvním a základním ukazatelem, na který byste měli při nákupu masa dbát, je jeho barva. Červené maso se vyznačuje přirozeně tmavším odstínem, který se může lišit od purpurové, přes červenou, až po hnědou, přičemž hnědá neznačí zkaženost, ale spíše to, že maso bylo delší dobu v kontaktu s kyslíkem.

U vepřového masa hledáme přitažlivou světle růžovou barvu, zatímco maso divoké zvěře by mělo mít charakteristickou tmavě hnědou barvu. Drůbež představuje širokou paletu barev od modrobílé po žlutou, ovlivněnou jejich stravou.

2. Vůně masa

Čerstvé maso by mělo vonět čistě a svěže, bez jakýchkoli nepříjemných nebo silných zápachů. Pokud cítíte cokoliv, co by mohlo naznačovat zkaženost, je lepší takové maso nechat ležet a vybrat si jiné. To platí pro všechny typy masa, i když některé, jako je divoká zvěř, mohou mít specifičtější aroma.

close info Profimedia zoom_in Čerstvé maso by mělo vonět čistě a svěže.

3. Čisté řezy

Kvalitní maso poznáte podle pěkně čistých a rovnoměrných řezů. Toto je známka toho, že s masem bylo dobře zacházeno. Vyhněte se kouskům s hrubými nebo nepravidelnými okraji, které mohou naznačovat nižší kvalitu a mohou ovlivnit celkovou přípravu.

4. Textura masa

Při výběru červeného masa se podívejte na jeho zrnitost a texturu. Mělo by mít jemná a dobře definovaná vlákna, což značí, že bude po uvaření krásně měkké. Naopak, maso s hrubšími vlákny je lepší pro dlouhé vaření, které mu dodá šťavnatost.

5. Význam mramorování pro chuť masa

Tuk rozptýlený v mase neboli mramorování je to, co dělá maso po uvaření šťavnaté a plné chuti. Hledejte maso s jemně rozloženými proužky tuku, které zaručí vynikající výsledek na talíři.

6. Kvalita na dotek

Maso by mělo být pevné a suché, což ukazuje na to, že je čerstvé a správně skladované. Pokud je maso lepkavé nebo příliš měkké, může to být znamení, že není v nejlepším stavu.

7. Důležitost data prodeje a spotřeby

Na obalu hledejte datum prodeje, které vám pomůže určit, jak dlouho bude maso ještě čerstvé. I když to není jediný ukazatel čerstvosti, je dobré se tímto datem řídit pro nejlepší kvalitu. Vždy se snažte spotřebovat maso datem spotřeby, aby bylo zajištěno, že je stále v dobré kondici.

8. Stav balení prozradí mnoho

Čisté a neporušené balení je dobrým znakem, že maso bylo správně manipulováno. Jakékoli poškození balení může maso vystavit nežádoucím bakteriím.

9. Skladovací podmínky v obchodě

Věnujte pozornost tomu, jak je maso uchováváno. Chladničky by měly být čisté a maso správně chlazené. Pokud vypadají skladovací zařízení neudržovaně, je lepší vybrat si jiný obchod.

close info Profimedia zoom_in Věnujte pozornost tomu, jak je maso uchováváno a zeptejte se řezníka.

10. Zeptejte se řezníka

Přímo před vámi, za pultem, stojí skutečný znalec všeho, co se týká masa. Nechte si poradit od profesionála. Řekne vám, po čem pátrat, jaké kousky mas se hodí k vašemu chystanému pokrmu, které maso je právě teď v nejlepší kondici, jak jej ideálně připravit a možná vás překvapí slevou, pokud se rozhodnete pro nákup většího množství.

Pamatujte, že kvalitní maso je základem vynikajícího jídla. S těmito tipy budete moci učinit informovanější rozhodnutí při vašem dalším nákupu.

Zdroj: cookist.com