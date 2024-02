Vejce jsou častou součástí našeho jídelníčku, a tak bychom měli vědět, jak poznat ta, která jsou kvalitní, čerstvá a pro konzumaci bezproblémová. Je možné k tomu využít hned několik jednoduchých metod.

Proč vlastně zařazovat vejce do našeho jídelníčku? Jde o výborný zdroj bílkovin, vitamínů – zvláště skupiny B, vitamínu A a ve žloutku najdeme opravdu hodně “déčka”. Spolu s každým soustem dodáme tělu také potřebné aminokyseliny a další prvky jako je železo a podobně. Navíc se nemusíme bát nadbytku sacharidů, kterých vejce obsahují jen malé množství. To vše najdeme v přírodním balení, stále ještě cenově dostupném, ať si o cenách vajec myslíme cokoliv. I při dnešních cenách je snídaně ze tří vajec v hodnotě do dvaceti korun, což se hlavně vzhledem ke zdravotnímu profitu stále vyplatí.

Zásoby se nemusí vyplatit

Pro ty z nás, kteří se ale snaží šetřit za každou cenu a ve slevě pořizují mnohem více vajec, než během krátké doby spotřebují, je tady ale jedno varování. Podle odborníků je doba k bezpečné konzumaci vajec kolem tří týdnů od snesení (nejpozději do čtyř týdnů), ideální je ale tento časový úsek ještě o jeden týden zkrátit.

Co je to "čerstvé vejce"?

Za skutečně čerstvá vejce jsou považována ta, která nemají déle než devět dnů od snášky. Také je třeba vejce uchovávat v optimálních podmínkách, čímž rozumíme teplotu mezi 5°C a 8°C, tedy nejlépe v chladničce, kam je ukládáme vždy špičkou dolů. Pro mnohé může být novinkou, že dveře lednice, kam jsme často zvyklí vejce ukládat, jsou v jejím prostoru tím nejméně vhodným místem, kde se střídají teploty, což vejcím škodí.

Jak poznat čerstvé vejce? Stačí trocha vody

Stačí obyčejná voda

Jak tedy můžeme snadno poznat, že můžeme tyto přírodní konzervy stále ještě bez obav použít? Mnoho lidí jistě zná trik s vodou, kdy je snadné zjistit, zda bude vejce plavat nebo zůstane ležet u dna. Co z toho můžeme odvodit? Skutečně čerstvé vejce je nejtěžší. Obsahuje velké množství vody, která se postupem doby díky prodyšné skořápce vypařuje. Čím větší je obsah vody uvnitř skořápky, tím je také vejce těžší, a ve vodě nebude plavat.

Jak vajíčko plave?

Postupem doby se voda z vejce vypařuje a tím se také zvětšuje vzduchová kapsa, kterou najdeme na “tupé” straně vejce. Čím je větší, tím lépe bude vejce plavat. Zjistíme-li, že je vejce ve vodě sice mírně nadnášeno, tedy neleží přímo na dně, ale stále zůstává ve své původní poloze, budeme napříště už vědět, že jej použít můžeme, ale neměli bychom to odkládat. Jde o dobu na hranici bezpečné zpracovatelnosti.

Jestliže ale vejce ve vodě okamžitě vyplave k hladině a bude se u ní vznášet špičkou dolů, je zřejmé, že bude lepší vzdát se takové snídaně.

Lampička nebo pohled na bílek

Další možností je vejce prosvítit, což se nám podaří i obyčejnou lampičkou, nebo dokonce baterkou (i tou v mobilu), ale potřebujeme k tomu temné prostředí. Čím větší vzduchovou kapsu na oblejší straně vejce objevíme, tím je starší. Pokud vejce rozklepneme, je vždy také dobré zkontrolovat podobu bílku. Pokud je čerstvé, bude bílek zakalený a bude dobře držet tvar, nebude se tolik roztékat. Naopak u staršího vejce ztrácí bílek svoji viskozitu a mění se v čistou tekutinu. Takové vajíčko opravdu raději vyhoďte, úspora nestojí za možné zdravotní problémy.

