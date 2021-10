Jak poznat zkažené vejce? 4 triky, jak rychle odhalit pukavce

Víte, jak poznat zkažená vejce? Vajíčka sladovaná v chladničce vydrží dlouho, ale čas od času se něco neočekávaného přihodí a jednoduše se může stát, že se vejce začnou kazit. Víte, jak poznat zkažená vejce?

Jak předejít zkaženým vejcím

Vejce by měla být ideálně skladována v suchu a chladnu. Nejdéle vydří, pokud je neočištěná uskladníte v lednici za stálé teploty, která se bude pohybovat mezi dvěma až osmi stupni nad nulou. Takto uchovávaná vajíčka vydrží až osmadvacet dnů. Jsme zvyklí vejce chladit špičkou dolů, jelikož bublinka na tupé straně vejce by měla být vždy nahoře. Ne všude se slepičí vajíčka takto úzkostlivě udržují v chladném prostředí. V zahraničí si můžete všimnout, že zvyky se různí. Vejce se dají rozhodně skladovat i při mnohem vyšších teplotách, ale předpokládá se jejich velmi rychlé upotřebení. Vajíčka vydrží i na kuchyňské lince, radši je v tom případě ale použijte během jednoho týdne.

Správně chlazená vejce lze skladovat i osmadvacet dní. Zdroj: Krasula / Shutterstock.com

Odhalte zkažená vejce čichem

Jestliže si nejste použitelností vajec jistí, nezbývá než se do nich podívat. Rozklepněte vajíčko, a pokud je to skutečně zlé, okamžitě po čichu poznáte, že ho nelze použít. Možná se vám stalo, že vajíčka zůstala dlouho venku nebo se vám na chalupě rozbila lednička. Ať už je to jakkoliv, před použitím raději vejce jedno po druhém rozklepněte do misky, než je přidáte do vaření.

Zkažená vejce prozradí i vzhled

Dalším způsobem je vizuální kontrola. Jak zkažené vajíčko poznáte? Rozklepnuté čerstvé vajíčko dobře drží tvar. Žloutek je vypoulený a pěkně kulatý nejen v krajích, ale také do výšky, i bílek více méně drží pohromadě. U zkaženého vejce se žloutek s bílkem jednoduše smísí. Kraje žloutku nedrží tvar a ten se rozteče do široka do bílku. Takové vejce není vyloženě odporné, ale už si nepochutnáte.

Zkažené rozklepnuté vajíčko poznáte podle vzhledu i zápachu. Zdroj: Tatiana Foxy / Shutterstock.com

Zatřeste vejce a uvidíte

Nyní už víte, že ve zkaženém vejci nedrží žlutek a bílek tvar, a proto jej lze poznat i podle zatřesení. Pokud zatřesete čerstvým vejcem, dobře poznáte, že žloutek drží, a cítíte, jak se při pohybu vnitřek nestandardně přesouvá. Zkažené vejce je jako plné vody a jeho obsah se jednoduše mísí.

Jednoduchý test s vodou spolehlivě prozradí zkažená vejce

Nejradši mám zkoušení čerstvosti vajíček ve vodě. Důvodů je několik a jedním z nich je i to, že ne vždy chceme vajíčka rozbít, než je použijeme. Test s vodou je jednoduchý a bezpečně prozradí stav obsahu zkoušeného vajíčka. Zvolte dostatečně hlubokou misku nebo hrnec nebo větší sklenici, kterou naplňte vodou. Po vložení vajec do vody sledujte, zda se potopí na dno, či se vyhoupnou na hladinu nebo kousek pod ni. Vejce plovoucí u hladiny jsou bohužel zkažená, zatímco ta u dna si můžete s radostí připravit, tak jak to máte nejradši. To už je na vás.

