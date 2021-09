Zapomenuté postupy, jak přefiltrovat kávu, aby byla zdravější a chutnější

Český způsob přípravy kávy je tak trošku barbarský. Samozřejmě proti gustu žádný dišputát, ale jde to i jinak. Rychle a bez toho, abyste kupovali drahé spotřebiče. Filtrovaná, a hlavně nespálená káva vám dovolí vychutnat si ji do poslední kapky na dně hrnečku. Chcete si kvalitně přefiltrovat kávu? Je to velmi jednoduché!

Český turek není nejideálnější příprava kávy

Český turek je způsob přípravy kávy, nad kterou její milovníci z celého světa kroutí hlavou. Ale ať si kroutí! Káva se tak u nás připravuje léta a nikomu to nevadilo. To je pravda, nicméně to jde i jinak, jednoduše a výsledky jsou velmi chutné. Navíc to neznamená, že musíte vaši oblíbenou českou značku kávy hodit do koše.

Káva má mnoho podob i způsobů přípravy. Zdroj: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Chuť kávy závisí i na teplotě vody

K filtraci kávy nepotřebujete žádné zázraky. Naopak jde o staré postupy a konvičky známé desítky let, které nám dovolí vychutnat si kávu bez sedliny. Je sice fakt, že vědmy nebudou mít z čeho věštit, ale to snad občas oželíte. Zásadou číslo jedna je, že voda nemá být vroucí. Teplota vody by se měla pohybovat mezi 90 až 95 stupni celsia. Možná se vám to zdá být jen nepatrný rozdíl, ale není to tak.

Filtry na kávu od paní Melitty

Káva se překapává přes papírové nebo textilní filtry již od roku 1908. Němka Amalie Auguste Melitta Bentzová přišla s nápadem, jak zbavit kávu hořké chuti způsobenou vařením mleté kávy. Vymyslela kávové filtry a založila firmu s názvem Melitta, která patří její rodině ještě dnes.

Filtrujte jednoduše přes papírový filtr na kávu. Pro jeho použití existuje jednoduchý trychtýřek s víkem a ouškem na prst. Filtr do něj vložíte a postavíte na oblíbený hrneček na kávu. Místo na jeho dno, vysypete kávu do filtru a přelejete vodou. Není v tom nic složitého a káva je okamžitě hotová. Filtr se sedlinou můžete vyhodit do koše nebo na kompost. Je totiž papírový a dobře se rozloží.

Kávové filtry se používají velmi jednoduše. Zdroj: BublikHaus / Shutterstock

Ve french pressu bez jednorázových filtrů

Ani Francouzi si nejsou jisti původem této konvičky. Ta pochází již z 19. století z Paříže, kde pan Henri-Otto Mayer a Jacques-Victor Delforge v roce 1852 výrobek patentovali. Jak už to tak ale bývá, konvičku proslavil někdo jiný. V roce 1929 v Miláně Ital Attilio Callimiani patentoval konvičku podobnou té dnešní a začal ji také ve velkém vyrábět.

Skleněná válcovitá konvička s přesně pasujícím sítkem, které stlačením ke dnu oddělí sedlinu od nápoje, známe jako french press. Konvičku je jednoduché používat i čistit a výborně se hodí i na sypané nebo bylinné čaje.

V moka konvičce si kávu rovnou uvařte

Další možností je moka konvička, kterou hojně používají Italové. Několik let po Callimianim se jiný Ital proslavil konvičkou na přípravu kávy. Bylo to v roce 1933 a oním inženýrem byl Alfonso Bialetii.

Moka konvička sestává z odšroubovatelného dna, do kterého se nalije voda, a sítka na kávu. Moka konvičku postavíte na sporák a necháte zahřívat. Voda pod tlakem začne vřít dříve než při sto stupních. Pára z vody vystoupá vzhůru přes sítko a do horní části konvičky přefiltruje kávu. Je to velmi pohodlný způsob. Konvičku můžete používat opakovaně až do chvíle, kdy zničíte její plastové ouško.

Moka konvička má původ ve 30. letech 20. století v Itálii. Zdroj: Max Rastello / Shutterstock.com

Zdroje: https://en.wikipedia.org, https://www.chytre-bydleni.cz