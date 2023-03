Tyto chyby způsobí, že se smetana v omáčce srazí. Nedělejte je, je to škoda

Přidáním smetany nebo šlehačky do horké omáčky může být velmi často osudné. Víte, jak ji správně použít, aby se v omáčce nesrazila? Stačí se držet pár jednoduchých triků, díky kterým bude omáčka dokonalá! Vyvarujte se běžných chyb, které dělají (nejen) začátečníci.

Pokud chcete uvařit smetanovou omáčku, pak tu platí jednoduché pravidlo. Přidejte smetanu správně, pokrm bude fantastický. Pokud si ale nedáte pozor a něco popletete, pak šlehačka dokáže dojem z omáčky totálně zničit. Smetanová omáčka však není nic složitého, co by i nezkušený kuchař nedokázal uvařit. Pouze stačí mít na mysli jednoduché zásady, které vždycky dodržujte.

Máme pro vás tip na rychlou smetanovou žampionovou omáčku, které nikdo neodolá, podívejte se:

Rozdílné druhy smetany

Smetanu rozdělujeme na tři druhy, které se od sebe liší podílem tuku. Každý druh proto vyžaduje jinou tepelnou úpravu a nemůžou se navzájem nahrazovat. Pokud se chystáte uvařit krásně smetanovou omáčku, rozhodně sáhněte po smetaně ke šlehání neboli šlehačce. Smetana na vaření je vhodná spíše na koprovou omáčku a zakysaná smetana zase vylepší chuť segedínského guláše.

Správným použitím smetany ke šlehání vykouzlíte dokonalou omáčku. Zdroj: Shutterstock

Šlehačku oslaďte

Proč použít právě smetanu na šlehání? Je ze všech nejtučnější, a proto je u ní riziko sražení nejmenší. Jedním z triků, které zabrání, aby se šlehačka v omáčce srazila, je přidat do ní trošku cukru. Tento fígl funguje na všechny druhy smetan, a proto je velmi populární, ať už vaříte se smetanou cokoliv. Nemusíte se bát použít cukr i do zakysané smetany.

Pokojová teplota šlehačky

Dalším důležitým bodem při vaření smetanové omáčky je nechat šlehačku před použitím zteplat. V horké omáčce tak nedojde k vysokým změnám teploty, které většinou způsobí její sražení. Po přidání šlehačky už nepřivádějte omáčku k varu, pouze ji zahřejte na požadovanou teplotu. S dodržením tohoto postupu máte úspěch zaručený!

Veškeré smetany i samotná šlehačka by měly mít pokojovou teplotu před použitím. Zdroj: Shutterstock

Lesklá omáčka bez škraloupů

Nelíbí se vám vzhled smetanové omáčky, na které se po chvilce začínají tvořit škraloupy? Není to nic závažného, co byste nedokázali napravit! Potřebujete k tomu pouze kousek másla, který si se vším poradí. Napíchněte máslo na vidličku a povrch omáčky s ním lehce potřete. Druhou variantou je hodit lžíci másla rovnou do omáčky, a jakmile se začne rozpouštět, pomalými pohyby ho v omáčce rozmíchejte. V tomto případě již omáčku nevařte.

Pozor na hrudky z jíšky v omáčce

Většina smetanových omáček stojí na jíškovém základu, který bývá těžké vystihnout. Důležité je, aby jíška v omáčce nevytvořila žádné hrudky. K tomu vám napomůže metlička či jemné síto, přes které jíšku propasírujete. Smetana už pak má jen za úkol omáčku dochutit a zjemnit.

