Jak správně přidat žloutky do polévky? Naše babičky to na rozdíl od nás uměly

Vaříte od oka, anebo poctivě děláte všechno jako vaše maminka či babička? Léty se nějaké ty fígly pozapomenou, někdy recept nestačí a je nutné znát správné postupy, které kuchařky používaly už dávno, abyste došli stejného výsledku. Umíte přidat žloutky do polévky? I tak prosté věci je dobré znát.

Nejen ingredience dělají recept

Příprava polévek, ale i docela jiných pokrmů nemusí být nijak náročná, a přeci se někdy nedaří zvládnout je se stejným výsledkem jako jsme byli zvyklí z domova. Rozdílné jsou někdy jen drobnosti, které však mohou výsledek značně pozměnit. Vmíchat do studené vody, anebo až do vroucí? Kdy udělat pauzu a nechat těsto odpočinout, stačí přidat kousek másla a mléka, nebo to musí být skutečně smetana, aby námi připravované jídlo dopadlo na jedničku? I s vajíčky může být kříž...

Jak přidat žloutky do polévky?

Záleží na tom, co vlastně chcete vytvořit. Vajíčka či pouze žloutky mohou mít v polévce mnoho podob.

Pokud toužíte mít polévku zahuštěnou až krémovou díky žloutkům, pak je nutné rozmíchat je napřed v hrnku mírně vychladlé polévky a pak teprve přidat do polévky. Můžete je také rozšlehat v troše studeného mléka. Polévku pak už nevařte, žloutky by se tím vysrážely a vytvořily by drobné hrudky.

Možností je však mnohem víc. Aby udělala vajíčka pěkné větší žmolky, rozšlehejte je v misce a do jemně probublávající polévky po troškách přidávejte. Někdo používá také nůž nebo vidličku, přes které vajíčko lije do polévky. Tento způsob se hodí do zeleninových vývarů.

Ztracená vejce v polévkách

Vajíčka mohou být v polévce také ztracená. Nevaří se však v polévce, ale v rendlíku se připraví bokem a servírují se až na talíři usazená do polévky. Výborně se hodí třeba ke kulajdě, ale také koprovce či jiné omáčce, kterou máte rádi s vejcem.

Každé vajíčko si rozklepněte zvlášť do misky, v rendlíku nebo hrnci zahřejte nesolenou vodu. Až začne vřít, přidejte do vody asi 4 lžíce octa a zamíchejte vodu, aby vznikl vír. Vejce nechejte z misky sklouznout do středu víru. Díky němu, udělá bílek kapsu, uvnitř níž bude schovaný žloutek. Po dvou až třech minutách vyjměte a opakujte trik s vírem, až máte všechna vejce uvařená.

Jíška s vejci aneb krupicové knedlíčky

Vejce se také hodí do jíšky. Ta může být základem zeleninových polévek. Vzniknou pěkné knedlíčky, které jsou příjemné na skus a velmi chutné.

Připravte řidší jíšku z 25 g másla a 25 g dětské krupičky nebo mouky. Zahřejte máslo a nechte jej zpěnit. Za stálého míchání přidejte krupičku nebo mouku. Pěna trošku opadne a pak přidejte i v misce rozmíchané vajíčko.

Za malou chvíli se začne hmota pojit v hrudky. Minutku ještě míchejte a vařečkou hrudky rozdělte na menší, podobně velké. Zalijte hrudky vývarem a přiveďte k varu. Podle druhu polévky přidejte zeleninu či další ingredience. Knedlíčky varem pěkně ztuhnou, ale část se jich rozvaří do polévky, kterou už rozhodně nemusíte nijak zahušťovat.

Vajíčka se přidávají také jako kapání, rozmíchané v hrnku se špetkou soli a troškou mouky. Na dvě vejce použijte zhruba 2 lžíce hladké mouky. Vzniklé těstíčko se přidává do vroucí polévky přes cedník s velkými dírkami či přes struhadlo. Vzniknou drobné nočky, které v horké polévce zatuhnou a za několik málo minut se dobře provaří.