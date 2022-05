Český chřest je tu! Připravit ho v kuchyni není těžké, když víte, jak na to

Chřest je jednou z potravin, kterou si mnozí raději dopřávají v restauraci, protože si netroufnou na její domácí přípravu. Na té přitom není vůbec nic složitého a se správným postupem ji zvládne naprosto každý, dokonce i ten, kdo s vařením nemá prakticky žádné zkušenosti. Víte, jak chřest uvařit, aby co nejvíce vynikla jeho lahodná chuť?

Chřestová sezóna konečně začala! Přestože je možné chřest zakoupit v obchodě prakticky celoročně, ten český, který mnozí netrpělivě vyčkávají, se na pultech objevuje každoročně jen po omezenou dobu. A přesně ta je právě tady.

Český chřest je totiž podle mnohých podstatně sladší, lahodnější a mírně svou chutí připomíná mladý zelený hrášek. Na trhu lze narazit na bílý, výraznější zelený a také delikátní fialový chřest. Jednotlivé druhy se od sebe mírně odlišují svou chutí, práce s nimi v kuchyni je ale prakticky stejná.

Chřest patří mezi potraviny, které nemají skoro žádné kalorie. Naopak má dostatek vlákniny, vitamínů skupiny B, kyseliny listové a vitamínů A, C a E. Zdroj: profimedia.cz

Chřest a jeho vliv na zdraví

Minimálně během sezóny chřestu, která trvá od začátku dubna až do konce června, by si měl každý tuto zeleninu alespoň jednou dopřát. Kromě toho, že má nezaměnitelnou chuť, je totiž i neuvěřitelně zdravý a dá se snadno považovat za superpotravinu. O jeho účincích dobře věděli už lidé ve starém Orientu, a proto jej pravidelně zařazovali do svého jídelníčku.

Chřest je bohatý na vitamíny A, C, E, K a také vitamíny ze skupiny B. Obsahuje také nezanedbatelné množství minerálů, jako jsou železo, zinek, draslík, fosfor a hořčík. Díky tomu napomáhá snižovat krevní tlak a slouží i jako prevence kardiovaskulárních onemocnění. Podporuje také činnost ledvin a napomáhá k vylučování vody z organismu. Je skvělým zdrojem vlákniny, díky čemuž přirozeně detoxikuje organismus. K tomu všemu se v něm nachází minimum kalorií, a tak je možné jej bez obav konzumovat i během diety. A aby toho nebylo málo, díky obsaženým vitamínům a minerálům chřest zlepšuje kvalitu pleti, vlasů a nehtů.

Jak upravit chřest

Způsobů, jak připravit chřest, existuje velké množství. Vůbec nejlépe ale chutná jen tak uvařený a osmažený na másle. Podává se pak například s volským okem, čerstvým pečivem a holandskou omáčkou.

Budete potřebovat:

500 gramů chřestu

1 velkou lžíci másla

sůl

pepř

kuchyňskou nit

Postup:

Chřest omyjeme a ulomíme z něj světlé dřevnaté konce.

Pokud pracujete s bílým chřestem, od hlavičky jej ještě škrabkou oškrábejte.

Poté všechny stonky svážeme k sobě kuchyňskou nití a dáme je vařit do osolené vroucí vody asi na čtyři minuty.

Mezitím, co se chřest vaří, si připravíme mísu s dostatečným množstvím studené vody, do které vložíme i pár kostek ledu.

Chřest vyndáme z vroucí vody, okamžitě jej ponoříme do vody ledové, aby si zachoval svou barvu.

Na pánvi si rozehřejeme máslo, svázaný chřest zbavíme nitě a dáme jej do pánve.

Osolíme ho, opepříme a necháme na másle prohřát.

A můžeme podávat. Buď se zmíněnými smaženými vejci a pečivem, anebo například s vařeným bramborem a holandskou omáčkou.

Holandská omáčka k chřestu

S holandskou omáčkou chutná chřest skvěle. Zdroj: Shutterstock

Holandská omáčka se ke chřestu skvěle hodí a jeho chuť pozvedne na ještě vyšší úroveň. Je bleskurychle hotová a rozhodně stojí za zkoušku.

Budete potřebovat:

1 žloutek z většího vejce

1 a 1/2 lžičky citronové šťávy

55 gramů rozpuštěného másla

špetku soli

špetku kajenského pepře

Postup přípravy: