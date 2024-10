Chcete znát výborného spojence při hubnutí a v péči o zdravou pokožku a klouby? Značným pomocníkem vám může být kvalitní domácí aspik. Poradíme vám, jak ho správně připravit.

Domácí aspik je nejen praktická pochoutka, kterou lze použít k výrobě mnoha pokrmů, ale jedná se i o výborný zdroj kolagenu a má dobrý vliv na redukční diety. Domácí aspik, často připravovaný z vývaru a želatiny, byl dříve nedílnou součástí jídelníčků. V současné době zažívá opět boom nejen kvůli své specifické chuti, ale také pro příznivé účinky na naše zdraví.

Jak připravit šunkové závitky v aspiku podle receptu ze staré kuchařky? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Recepty bez brebty:

Zdroj: Youtube

Co je aspik

Jedná se o hmotu rosolovité konzistence, kterou tvoří čirá želatina bez chuti a bez zápachu nebo masový vývar, z klihovitých částí masa, kterému se také říká huspenina nebo sulc. Želatina je v nabídce jako prášek, anebo ve formě plátků, její příprava je velmi jednoduchá.

Aspik tvoří po zchladnutí pevnou, ale přitom měkkou vrstvu, která se dá krájet nožem na jednotlivé porce. Hodí se k zelenině, ovoci, masu, rybám, uzeninám i vajíčkům. Pokrmy s aspikem se nechávají před konzumací vychladnout.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Domácí aspik je nejen praktická pochoutka, kterou lze použít k výrobě mnoha pokrmů, ale jedná se i o výborný zdroj kolagenu a má dobrý vliv na redukční diety.

Aspik a zdraví

Želatina, která je hlavní složkou aspiku, je bohatá na kolagen, bílkovinu, která je nezbytná pro zdraví našich kloubů, kůže, vlasů a nehtů. Domácí aspik je nízkokalorický a obsahuje málo tuků, což z něj dělá vhodnou potravinu pro všechny, kteří se snaží zhubnout.

Nejenže na poměrně dlouhou dobu zasytí, ale pomáhá také regulovat chuť k jídlu. Želatina má pozitivní vliv na trávicí systém a je velkým pomocníkem při problémech se zažíváním.

Domácí aspik a redukční diety

Možná vás překvapí, že domácí aspik může být skvělým pomocníkem při redukčních dietách. Díky vysokému obsahu bílkovin a nízkému obsahu kalorií pomáhá budovat svalovou hmotu a zároveň podporuje spalování tuků. Navíc, díky své gelové struktuře zasytí na dlouho a potlačuje chuť k jídlu.

Jak domácí aspik připravit

Nejprve nechte želatinu nabobtnat ve vodě v poměru 1:6, tedy 1 díl želatiny a 6 vody, nastartují se tak její želírovací schopnosti. Pak směs za stálého smíchání opatrně zahřejte, ale nevařte ji. Rozehřátá želatina nesmí obsahovat žádné kousíčky, měla by být krásně hladká. V tuto chvíli je připravena k použití.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Do sladkého aspiku použijte cukr nebo část vody nahraďte šťávou z ovoce.

Čím aspik dochutit

Pokud chcete mít ve výsledku slaný aspik, lehce ho osolte a dochuťte pepřem a svařeným octem s bobkovým listem a novým kořením. Sulc připravíte ze silného vývaru z masa, který lze pro zvýraznění chuti osolit, dodat pepř a koření. Do sladkého aspiku použijte cukr nebo část vody nahraďte šťávou z ovoce.

Jak dlouho tuhne aspik

Vybraný pokrm nezalévejte nikdy naprosto horkým aspikem, mohl by vysokou teplotou některé zalévané potraviny poškodit a hůře by tuhl. Vždy ho nechte částečně zchladnout a nalívejte ho na pokrm opatrně přes lžíci. Pak jej vložte do lednice, ideálně na několik hodin.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.recepty.cz, www.bejvavalo.cz