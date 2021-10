Jak správně připravit játra: Je pravda, že se nesmí solit, když se vaří?

Buď je milujete nebo nenávidíte. Játra patří, stejně jako jiné vnitřnosti, ke kulinářským výzvám. Pokud se vám nepovedou, zbytek rodiny už k jejich konzumaci asi nikdy nepřesvědčíte. Jak připravit játra?

Drůbeží, vepřová, hovězí, telecí, jehněčí, skopová, zvěřinová nebo rybí. Jednotlivé druhy jater se liší velikostí, jemností a chutí. Nejčastěji se konzumují játra kuřecí a vepřová. Ta jsou jemná a rychle hotová. Hovězí játra se většinou používají do paštik nebo do polévkových knedlíčků. Za podzimní delikatesu jsou považována husí játra, která jsou sice tučná, ale díky tomu mají výraznou zemitou chuť.

Já rád játra, ty rád játra

Hodně lidí se konzumaci jater vyhýbá. Obávají se, že se jedná o nezdravou ingredienci, jelikož škodlivé látky, které mají játra za úkol v živém organismu odbourávat, v nich zůstávají. To však není pravda. Naopak, játra jsou velice zdravá. Obsahují vysoké množství železa, bílkovin, vitamínů A,B a D, lecitin, měď nebo zinek. Příznivě tak ovlivňují činnost mozku, střev a srdce. Dalším benefitem je, že játra stojí jen pár korun. Kilo pořídíte v průměru za 40 korun.

Játra jsou zdravá, konzumujte je však s mírou. Zdroj: geniuscook_com/Shutterstock.com

Kdo by si měl dát pozor

Lékaři doporučují konzumaci jater maximálně dvakrát do měsíce. Obsahují totiž velké množství cholesterolu. Pozor by si tedy měli dávat lidé, kteří trpí jeho zvýšenou hladinou. Díky vysokému obsahu vitamínu A by játra neměly konzumovat těhotné ženy. Přebytek tohoto vitamínu v těle může budoucímu miminku způsobit některou z vrozených vad, jako jsou defekty obličeje nebo vady srdce a končetin.

Příprava jater

V obchodě vybírejte taková játra, která jsou na povrchu lesklá a vlhká. V lednici byste je neměli dlouho skladovat. Podléhají rychle zkáze. Před použitím odstraňte ostrým nožem zbytky tuku, žilky a blány. Poté kusy opatrně opláchněte a osušte papírovou utěrkou. Dále je nakrájejte, namelte nebo ponechte v celku, podle vašeho receptu.

Jak připravit játra?

Oproti masu potřebují játra kratší dobu tepelné úpravy. Smažená nebo grilovaná by měla být uvnitř ještě trochu růžová. Pokud však nevíte, odkud játra pocházejí a bojíte se případné bakteriální nákazy, propečte játra do hněda. Bude vám to trvat cca 5-10 minut. Ideální je solit játra před koncem vaření nebo před samotným servírováním na talíř. Pokud byste je osolili příliš brzy, mohlo by se stát, že by se zatáhla a ztvrdla. Nemusíte se strachovat, že játra budou mít příliš kovovou chuť nebo budou planá. Skvěle natáhnou vůni dalšího koření.

Játra můžete i grilovat. Zdroj: PITAKSUNTI/Shutterstock.com

Lokše s játry na cibulce

Levná večeře do 10 minut. To jsou lokše s játry a cibulkou. Místo tradičních bramborových placek můžete použít i tortilly. Budete potřebovat balík lokšů, půl kila kuřecích jater, 1 velkou cibuli, tuk na smažení, zakysanou smetanu, sůl, pepř a majoránku. Játra očistěte, umyjte a naporcujte na nudličky. Cibuli nakrájejte na kostičky a smažte ji na tuku do té doby, než zesklovatí. Poté přidejte játra, opepřete je dle chuti a opatrně restujte cca 10 minut. Nakonec je osolte a přidejte majoránku. Játra položte na lokše, ty přeložte napůl a ozdobte je zakysanou smetanou.

Zdroj: www.novinky.cz, www.kucharkaprodceru.cz, www.youtube.com, www.albert.cz