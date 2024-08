Je hlavní sezóna paprik a vy jich máte přehršel. Co s nimi? Místo abyste je nechali zbytečně zkazit, můžete z nich připravit lahodné zeleninové lečo, které vám vydrží až do zimy. Zavařené lečo je skvělým způsobem, jak si uchovat chuť letní zeleniny a mít po ruce rychlý a zdravý pokrm.

Lečo je tradiční středoevropský pokrm, který má své kořeny v maďarské kuchyni. Jeho základ tvoří paprika, rajčata a cibule, často doplněné o vejce nebo klobásu. Zavařením této směsi získáte univerzální polotovar, který můžete kdykoliv využít jako základ pro rychlý a chutný oběd nebo večeři.

Suroviny

Začneme výběrem surovin. Pro přípravu leča budete potřebovat čerstvé letní papriky, rajčata a cibuli. Doporučuje se používat sezónní zeleninu, která je v létě nejchutnější a zároveň cenově dostupná.

Rajčata by měla být zralá, ale pevná, aby po uvaření neztratila tvar a lečo nebylo příliš vodnaté. Papriky mohou být různé barvy, což výslednému pokrmu dodá nejen chuťovou, ale i vizuální pestrost.

Nádoby

Připravte si čisté sklenice a víčka, které důkladně umyjte a sterilizujte. Můžete je umýt v myčce na vysokou teplotu nebo je krátce povařit ve vodě. Tím zajistíte, že ve sklenicích nezůstanou žádné nečistoty nebo bakterie, které by mohly způsobit zkvašení nebo zkažení leča.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Základ leča tvoří paprika, rajčata a cibule, často doplněné o vejce nebo klobásu.

Postup

Cibuli oloupejte a nakrájejte na kostky. Ve velkém hrnci ji osmahněte na rozpáleném oleji do zlatova. Mezitím si připravte papriky – omyjte je, odstraňte semínka a nakrájejte na proužky. Papriky přidejte k cibuli a společně krátce restujte.

Dále přicházejí na řadu rajčata. Aby se snadno loupala, nařízněte je na vrcholu do kříže a na pár minut ponořte do vroucí vody. Poté je přendejte do studené vody a slupky snadno stáhnete. Oloupaná rajčata nakrájejte na kousky a přidejte do hrnce k cibuli a paprikám.

Všechny ingredience osolte podle chuti a dobře promíchejte. Pokud máte rádi hustší lečo, můžete přidat rajčatový protlak, který směs zahustí a zvýrazní její chuť. Nechte vše společně vařit na mírném ohni asi 15 až 20 minut, dokud zelenina nezměkne, ale stále drží tvar.

Hotové lečo naplňte do připravených sklenic. Plňte je až po okraj, aby ve sklenici nezůstal vzduch, který by mohl způsobit zkažení obsahu. Sklenice důkladně zavíčkujte a sterilizujte.

Můžete použít klasickou metodu ve vodní lázni, kdy sklenice ponoříte do hrnce s vodou a vaříte asi 20 minut při teplotě kolem 85 °C. Další možností je sterilizace v troubě, kde sklenice postavíte na plech s trochou vody a pečete při teplotě 85 °C asi 40 minut.

Po sterilizaci nechte sklenice vychladnout a uložte je na chladné a tmavé místo. Takto připravené lečo vám vydrží celou zimu a vy si budete moci kdykoliv užít chuť léta. Při servírování můžete lečo ohřát na pánvi a přidat k němu vajíčka nebo klobásu. Skvěle chutná i jen s čerstvým chlebem.

Zavařování leča je skvělý způsob, jak využít nadbytek letní zeleniny a zároveň si připravit rychlý a chutný pokrm na zimu. Proces je jednoduchý a výsledek stojí za to. Neváhejte tedy a pusťte se do přípravy tohoto skvělého pokrmu, který vám přinese kousek letní pohody i do těch nejchladnějších zimních dnů.

