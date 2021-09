Nejíte pohanku? Chyba! Toto jsou rychlé a vynikající způsoby, jak ji připravit

Spousta lidí si již určitě zkoušela doma pohanku připravit, ve většině případů byl ovšem výsledek neuspokojivý, a proto se mnozí s touto pseudoobilovinou nadobro rozloučili. To je ovšem velká chyba! Správně připravená pohanka je totiž nesmírně chutná a hlavně zdravá. Nachází se v ní mnoho vitamínů a minerálů a její pravidelná konzumace může vést k mnoha zdravotním benefitům. Zkuste si pohanku připravit podle jednoho z uvedených receptů a uvidíte, že jí konečně přijdete na chuť.

Pohanka není žádnou neznámou potravinou, v českých kuchyních se ovšem zrovna velké popularitě netěší. Spousta lidí, kteří s pohankou pracovali a snažili se z ní vykouzlit chutný a zdravý pokrm, totiž této pseudoobilovině na chuť nepřišla, a to i přesto, že se přesně drželi stanovených postupů. Pohanka se tak neprávem dostala na seznam potravin, kterým se mnozí v obchodech vyhýbají obloukem. Dopouští se přitom velké chyby. Z pohanky lze velmi snadno připravit jednoduché a rychlé pokrmy, které nejen že skvěle chutnají, ale také přispějí vašemu organismu. Dejte pohance ještě jednu šanci a pusťte se do přípravy osvědčených receptů.

Při nákupu se zaměřte na barvu

To, že vám pohanka nechutnala, může být zapříčiněno tím, že jste nevědomky zakoupili takový druh, který vašim chuťovým pohárkům zkrátka nevyhovuje. V obchodech lze narazit na dva typy. Před jakýmkoliv průmyslovým opracováním se na pohance nachází pevné slupky, které není úplně snadné odstranit. Při zpracování se proto slupky odstraňují dvěma způsoby – buď mechanickým, anebo pomocí vysoké teploty.

Rozšířenější je právě opracování teplem, neboť je mnohem jednodušší a méně pracný. Právě při práci s teplem se ovšem v pohance ničí mnoho vitamínů a minerálů a zároveň dochází ke změně chuti výsledného produktu. A možná to stojí i za tím, že jste pohance nepřišli na chuť. Příště tedy zkuste sáhnout po té mechanicky opracované, kterou poznáte i podle barvy. Pohanka loupaná pomocí tepla je hnědá, ta mechanicky zpracovaná má barvu zelenou.

Pohanka a její vliv na zdraví

Pohanku by si měl čas od času dopřát skutečně každý, neboť obsahuje mnoho vitamínů a dalších cenných látek. Navíc je přirozeně bezlepková, a tak se hodí i pro celiaky nebo pro ty, kteří se snaží omezit příjem lepku. Je bohatá na aminokyseliny a vlákninu a to jak na tu rozpustnou, tak na nerozpustnou. Právě nerozpustná vláknina je nesmírně důležitá pro dobré zdraví střev, podporuje vstřebávání živin z přijaté potravy a zároveň napomáhá k přirozené detoxikaci těla.

Tato pseudoobilovina je taktéž bohatá na rutin, který zvyšuje pružnost cév. Na pravidelný příjem rutinu by se měli zaměřit hlavně ti, kteří trpí křečovými žílami, příliš silnou menstruací anebo u nich často dochází ke krvácení z nosu či dásní.

Jak pohanku připravit

V zásadě se s pohankou pracuje obdobně jako s rýží. Dá se použít buď jako příloha, anebo s dalšími surovinami jako hlavní jídlo. Základní vaření je nesmírně snadné a zvládne ho skutečně každý. Nejjednodušším způsobem je dušení pohanky. Vsypte do menšího kastrůlku 100 gramů pohanky a zalijte ji 250 mililitry horké vody. Dobře osolte a přiveďte k varu. Pod pokličkou následně pohanku vařte na menším plameni asi pět minut, poté odstavte, neodkrývejte a nechte pod pokličkou ještě zhruba 20 minut dojít. Během této doby pohanka nabobtná a pohltí všechnu vodu. A je hotovo! S takto připravenou pohankou můžete dále pracovat. Vyzkoušejte například jeden z uvedených receptů.

Pohanková kaše

Pohanková kaše může být lehkým obědem nebo večeří. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

100 gramů pohanky

100 gramů uzeného boku

1 menší cibuli

2 stroužky česneku

100 gramů brynzy

sůl

Postup:

Připravte si dušenou pohanku podle postupu uvedeného výše. Zatímco se bude pohanka pod pokličkou dusit, nakrájejte nahrubo cibuli, uzené maso na menší kostičky a česnek prolisujte. Poté nasucho osmažte maso a podlijte ho jednou lžící vody. Pokud je maso zcela libové a nepustí žádný tuk, můžete si vypomoct například sádlem. Následně k němu přijdete cibuli a česnek, krátce opečte a vmíchejte k masu i pohanku. Na talíři pak servírujte s nadrobenou brynzou.

Zapékaná pohanka s cuketou

Zapečená pohanka bude chutnat všem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

250 gramů pohanky

250 gramů cukety

2 stroužky česneku

2 mrkve

kousek celeru

8 cherry rajčátek

2 vejce

majoránku

sůl a pepř

Postup:

250 gramů pohanky zalijte asi 550 mililitry vody a jen krátce povařte do poloměkka. Nakrájejte cuketu na čtvrt kolečka, rajčátka na půlky, cibuli a česnek najemno a mrkev s celerem nahrubo nastrouhejte. Pohanku následně sceďte, ovšem vodu, ve které se vařila, nevylévejte. Pohanku promíchejte se všemi surovinami, osolte, opepřete a přidejte také majoránku. Směs přemístěte do zapékacího pekáčku a zalijte vodou z pohanky. V troubě předehřáté asi na 160 stupňů pečte doměkka. Na závěr si pak ještě rozšlehejte dvě vejce a zapečenou pohanku s nimi přelijte. Nechte dopéct do ztuhnutí vaječné krusty a podávejte.

Pohankové rizoto

Rizoto z pohanky je i skvělým fitness receptem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

2 hrnky pohanky

1/2 litru zeleninového vývaru

zeleninu dle vlastních preferenci (mrkev, sterilovaný hrášek, kukuřici v nálevu…)

1 lžičku kari

sůl a pepř

1 lžíci olivového oleje

Postup:

Pohanku poduste v zeleninovém vývaru. Na pánvi orestujte zeleninu, přidejte koření a pohanku, dobře promíchejte a zlehka ještě asi dvě minuty opékejte. A je hotovo! Tento recept je velmi variabilní a lze si jej upravovat přesně podle vlastní chuti.