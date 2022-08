Lahodné české ryby: Jak je připravit, aby chutnaly fantasticky + 6 receptů

Letní počasí si žádá lehká svěží jídla. Nechte pro tentokrát lososa v obchodě a zajeďte si pro české ryby. Uděláte radost českým rybářům i svým chuťovým buňkám.

Kde nakupovat ryby?

O tom, že ryby jsou zdravé a měly by být pravidelnou součástí našeho jídelníčku, už dnes asi nikdo nepochybuje. Po velké módní vlně mořských ryb, jako jsou losos nebo mořský ďas, se nyní konečně obrací pozornost i k českým sladkovodním rybám. To má hned několik výhod: mnohem snáze je seženete opravdu čerstvé, jsou našemu zažívání přirozené a v neposlední řadě je za nimi mnohem menší ekologická stopa, protože na talíř necestují přes půl světa.

Nabídku sladkovodních ryb včetně těch českého původu najdete dnes už i v super- a hypermarketech. Někde je mají pravidelně, někde jen čas od času, ale k dostání jsou. Pravidelně bývají zásobované například obchody Lidl, Albert, Globus nebo Tesco, vždy ale samozřejmě záleží na konkrétní prodejně, její velikosti i poptávce v okolí. Díky on-line nakupování si čerstvou (nejen) českou rybu koupíte také v online supermarketech Košík.cz nebo Rohlík.cz, do různých lokalit zavážejí i specializované obchody s rybami.

V případě, že dáváte přednost opravdu lokálním rybám, určitě si nenechte ujít návštěvu blízkých sádek a jiných chovných míst. A že jich v Česku máme požehnaně!

Skvělým pomocníkem je portál www.rybanatalir.cz, kde si můžete najít svého rybáře, ať jste kdekoli. Na stránkách také zjistíte spoustu informací o české akvakultuře, filetování či stahování šupin nebo rybaření.

Ne všechny druhy ryb jsou samozřejmě dostupné celoročně. Většina má alespoň nějakou část roku dobu hájení, aby se mohla v klidu rozmnožit a aby bylo co chytat i další roky. Bez omezení jsou k dostání siveni, kapři, pstruzi duhoví, parmy, jeseteři, okouni, líni nebo amurové. V polovině června končí hájení pro candáty, lipany, jelce, sumce nebo štiky. Pstruhům obecným končí hájení už v polovině dubna.

Filety z candáta se zeleninovým salátem Zdroj: Shutterstock.com

Filety z candáta se zeleninovým salátem

Co do chuti vévodí českým rybám candát. Jeho jemné bílé maso se rozplývá na jazyku a doplní ho třeba lehký zeleninový salát, případně nové brambory.

2 porce, 30 minut

2 filety z candáta á 200 g • sůl a pepř • drcený kmín • olej na smažení • 2 plátky másla • 2 hrsti zelených listů salátu • 4 cherry rajčata • ½ žluté papriky • kousek červené čekanky • 2 lžíce olivového oleje • 1 lžíce citronové šťávy • citron k podávání

1. Candáta očistěte, osolte a opepřete, lehce okmínujte a nechte chvíli odležet. V pánvi rozehřejte olej, do něj položte filety z candáta kůží dolů. Když je kůže po pár minutách opečená téměř dokřupava, filety otočte a ještě asi 2 minuty dopečte z druhé strany.

2. Mezitím připravte salát: zelené salátové listy natrhejte na kousky, přidejte přepůlená cherry rajčátka a na nudličky nakrájenou žlutou papriku a čekanku. Promíchejte s olivovým olejem, citronovou šťávou a trochou soli a pepře. Opečenou rybu podávejte se zeleninovým salátem a kouskem citronu.

Okoun pečený s bramborami a citronem Zdroj: Shutterstock.com

Okoun pečený s bramborami a citronem

Okoun byl ještě před pár lety braný jako plevelná ryba a neměl dobu hájení. To se sice změnilo, ale maso má tenhle dravec stále vynikající. Skvělý je i jen osolený a opečený na klacku nad ohněm.

2 porce, 35 minut

2 okouni • sůl a pepř • 1 stroužek česneku • ½ malé cibule • snítka rozmarýnu • snítka petržele • 1 citron • 2–3 brambory • olivový olej

1. Troubu zapněte na 200 °C. Připraveného okouna zevnitř nasolte, lehce opepřete, do každého vložte kousek česneku, pár koleček cibule a kousek rozmarýnu a petržele.

2. Citron nakrájejte na plátky, ryby zvnějšku několikrát nařízněte a do zářezů vložte kousky citronu. Vložte do pekáče, okolo přidejte na tenké plátky nakrájené brambory, zakápněte olivovým olejem a podlijte troškou vody, jen aby dno pekáče nebylo nikde suché. Pečte asi 25–30 minut doměkka.

Tip: Okoun je vyhlášený tím, že zbavit ho malých a hluboko rostlých šupin je opravdu těžký úkol. Oškrábat je ho potřeba nejlépe hned po usmrcení. Pokud rybu kupujete už mrtvou, pak je nejlepší ji stáhnout nebo prostě pořádně propláchnout a péct i se šupinami, maso se dá zevnitř vybrat i na talíři.

Krémová rybí polévka se zeleninou Zdroj: Shutterstock.com

Krémová rybí polévka se zeleninou

Ať sáhnete po levnějším „obyčejném“ pstruhovi, nebo si připlatíte za krásný vzhled růžového masa pstruha lososovitého, tahle polévka se stane hitem. A z odřezků a kůže můžete připravit chutný vývar do základu.

4–5 porcí, 45 minut

2 lžíce másla • 2 stroužky česneku • 1 malá cibule • 2 malé mrkve • 100 ml bílého suchého vína • 1 lžíce hladké mouky • 500 ml rybího nebo drůbežího vývaru • 750 ml mléka • 1 velká brambora • 1 hrnek mražené kukuřice • sůl a pepř • 500 g pstruha • 1 hrnek mraženého hrášku • petrželka nebo kopr na ozdobu a opečený bílý chléb k podávání

1. Máslo rozpusťte v hrnci. Přidejte utřený česnek a jemně nasekanou cibuli a nechte zesklovatět. Mezitím mrkev nakrájejte nadrobno a přidejte ji. Plotnu rozehřejte na maximum a podlijte bílým vínem, nechte odpařit alkohol. Zaprašte hladkou moukou a nechte ji asi půl minuty zasmahnout, nesmí začít tmavnout. Podlijte vývarem. Míchání je nezbytné, aby nevznikly hrudky.

2. Nakonec přilijte mléko, přidejte nakrájené oškrábané brambory a kukuřici a osolte a opepřete. Pozvolna vařte asi 10 minut, než jsou brambory skoro měkké. Přidejte na kousky rozebranou rybu a hrášek a nechte ještě 3 minuty provařit. Brambory tak akorát dojdou a ryba bude hotová, ale šťavnatá.

3. Podávejte posypané petrželkou s opečeným bílým chlebem nebo bagetkou.

Rybí karbanátky Zdroj: Shutterstock.com

Rybí karbanátky

Zbyly vám od oběda kusy ryb a pár brambor? Obojí se špatně ohřívá a ztrácí na chuti, dohromady z toho ale vyrobíte naprosto báječné karbanátky.

3 porce, 45 minut

1 brambora • 250 g bílého rybího masa (kapr, sumec nebo z mořských ryb třeba treska) • 1/2 hrnku strouhanky + na obalení • 1 lžíce nasekané petrželky • 1 stroužek česneku • sůl a pepř • 1 vejce • olej na smažení

1. Bramboru oškrábejte, nakrájejte na kousky a uvařte – nebo použijte klidně zbylé brambory od oběda. Uvařené brambory rozšťouchejte na kaši. Syrové rybí maso vložte do vroucí vody a asi 3–5 minut provařte. Pokud máte zbylé rybí maso, použijte ho, jak je.

2. Hotové maso vidličkou rozeberte na plátky a podle potřeby vyberte kosti. Přidejte spolu se zbylými ingrediencemi (strouhankou, petrželkou a utřeným stroužkem česneku) k bramborám a podle chuti osolte a opepřete. Promíchejte.

3. Na pánvi rozehřejte trochu oleje. Z těsta tvořte v dlaních rybí karbanátky, které lehce obalte strouhankou a smažte z obou stran dozlatova.

Pečený pstruh se zeleninou Zdroj: Shutterstock.com

Pečený pstruh se zeleninou

2 porce, 30 minut

2 pstruzi • sůl a pepř • 2 plátky másla + na pekáč • 2 hrsti bylinek (skvělá je na ryby saturejka, šalvěj, petržel a případně i kousek tymiánu) • 3 lžíce olivového oleje • 4 stroužky česneku • 1–2 červené cibule • ½ citronu

1. Troubu zapněte na 200 °C. Pstruhy omyjte a osušte. Maso uvnitř břicha osolte, lehce opepřete a vložte do něj kousek másla. Pekáček vytřete kouskem másla a pstruhy do něj položte. Bylinky rozmixujte s olivovým olejem na pesto a ryby jím celé potřete.

2. Oloupanou cibuli nakrájejte na osminky a rozprostřete kolem ryby, stejně tak přepůlené stroužky česneku a polovinu citronu nakrájenou na silnější půlkolečka. Vložte do trouby a pečte asi 20 minut, než bude maso zcela hotové, kůže lehce křupavá a cibule měkká.

Duhový, nebo lososový?

Ptáte se, kde je oblíbený pstruh lososový či lososovitý? Pravda je taková, že je to jen obchodní název. Jedná se o pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss), který se na farmách dokrmuje granulemi a ty maso zabarvují dorůžova. Barvivo do granulí se vyrábí z červené řasy a je drahé, proto je i maso pstruha lososovitého dražší než maso nedobarvovaného, ač je kvalitativně i chuťově stejné. Za atraktivnější barvu pokrmu ale prostě někdy stojí za to, si připlatit.

Špízy ze sumce Zdroj: Shutterstock.com

Špízy ze sumce

Úlovkem pořádně velkého sumce se každý rybář rád pochlubí. Sumčí maso je skvělé obalené jako klasický řízek, vynikající jsou ale i grilované špízy.

4 porce, 30 minut

800 g sumčího masa • 2 cibule • 2 lžíce citronové šťávy • sůl a pepř podle chuti červená chilli paprička • 2 hrsti hladkolisté petržele • olej na potírání

1. Maso nakrájejte na nudličky. Cibuli nakrájejte na tenká kolečka, přidejte citronovou šťávu a promíchejte s rybou. Osolte, opepřete, podle chuti přidejte i jemně nasekanou chilli papričku a hladkolistou petržel. Nechte 15–20 minut odležet v lednici.

2. Rybí maso vyndejte z marinády a otřete z něj cibuli. Napíchejte je na grilovací jehly nebo špejle tak, že nudličky vždy navléknete. Pokud byste je pouze propíchli, maso během pečení z jehly opadá.

3. Špízy opékejte na rozpáleném grilu a podle potřeby je potírejte olejem, můžete je ochutit utřeným stroužkem česneku. Podávejte s pečenými bramborami nebo bílým chlebem.

Titulka Receptář – Speciál Léto Zdroj: VLM Media

Zdroj: Časopis Receptář