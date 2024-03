Ačkoliv máme dnes k dispozici recepty doslova z celého světa a můžeme si vybírat, jestli máme chuť na evropskou, asijskou, americkou nebo ještě exotičtější kuchyni, stále častěji se vracíme k receptům našich babiček, k jednoduchým jídlům z místních surovin. Zkusme tedy třeba ty nejlepší zelňáky.

Co jsou to zelňáky? Vysvětlení se bude lišit podle toho, ve které části republiky takovou otázku položíte. Na Moravě a částečně i v jižních Čechách se patrně dozvíte, že jde o balené koláče plněné uzeným masem a zelím, přičemž tato směs musí být řádně osolena a dochucena kmínem. I to je jedna z podob zelňáků, možná ta původní, protože se o ni zmiňuje ve své kuchařské knize sama ikona české historické gastronomie Magdalena Dobromila Rettigová.

Jiný kraj, jiný...zelňák

Od doby českého národního obrození ale dokonce i zelňáky ušly velký kus cesty, a tak se dnes můžeme setkat s mnoha jejich podobami, na mnoha místech jde zkrátka o zelné placky, které mohou na první pohled dokonce připomínat klasické bramboráky. Směs na jejich přípravu, stejně jako výsledná chuť, jsou ale samozřejmě jiné. Pojďme si ale nyní vyzkoušet ty zaručeně nejlepší, které připomínají původní recepty. V čem je ten trik?

Kynuté těsto ze zelí

Jde o to, že budeme v podstatě připravovat kynuté těsto ze zelí. Že to nejde? Ale jistě, že ano. Musíme si jen připravit několik ingrediencí a pustit se do práce. Tak tedy: ještě než začnete, je potřeba, abyste měli po ruce jednu menší hlávku zelí (budeme potřebovat asi 400 gramů), pak máslo, z něhož využijeme 3 lžíce, sůl, kmín, cukr, půl kostky droždí, vejce, 100 ml smetany a 300 gramů mouky. Rozhodneme-li se pro větší či menší množství těsta, všechny ingredience samozřejmě přepočítáme.

První přijde na řadu zelí

Prvním krokem bude rozkrájení zelí na jemné proužky, přičemž se vyhneme košťálům. Jakmile jej budeme mít dostatečné množství, uložíme jej na rozehřáté máslo (použijeme ho asi dvě lžíce) do kastrolu spolu s kořením, chvilku promícháme a podlijeme půl decilitrem vody. Pak přijde čas na několik minut dušení - jen do změknutí zelí. Mezitím, co budeme jen po očku hlídat zelí, připravíme si kvásek.

Kvásek a pak těsto

Jak na kvásek? Klasicky: Droždí rozdrobíme, přidáme půl malé lžičky cukru, tři lžičky mouky a půl deci vlažné smetany. Po několika minutách bude hotovo, kvásek vzejde a budeme moci pokračovat.

Tou dobou už bude zelí dávno hotové a pokud jsme jej uložili i s kastrolem do chladné lázně, bude také mírně teplé. A to je právě ten okamžik, kdy přijde na řadu zadělání těsta. To vznikne tak, že do zelí jednoduše a opatrně přimícháme všechny suroviny, které máme. Tedy nejen kvásek, ale také veškeré další “zbytky” jako je druhá část smetany, vejce a podobně. Vymícháme těsto a necháme jej vykynout.

Upečené zelňáky určitě nezbydou

Pak už je před námi jen poslední fáze přípravy a samotné pečení. Z vykynutého těsta vyválíme silnější plát, který rozkrájíme na díly podle toho, jak velké zelňáky chceme ve výsledku mít. Někdo dává přednost většímu množství menších zelných koláčů nebo spíš buchet, jiný si raději vezme jeden velký. Takto rozkrájené těsto přeložíme na plech a potřeme roztaveným máslem. Na vrch může přijít trocha jemného kmínu nebo soli a pak už všechno poputuje na půl hodiny do vyhřáté trouby. Věřte, že takové zelňáky rozhodně na míse dlouho nezůstanou.

