Pamatujete si chuť prázdninových snídaní u babičky? Chléb s máslem a džemem, to byla opravdu veliká lahůdka. Také dnes, kdy se snažíme vracet k receptům našich předků a používat co nejméně chemických přípravků, domácí džemy “jedou”. Jak prodlužit jejich trvanlivost snadno a levně?

Domácí džem je oblíbený nejen pro svou chuť a výživovou hodnotu, ale také (a pro mnohé hlavně) z toho důvodu, že máme přesnou představu o kvalitě zpracovávaného ovoce a o celém procesu konzervace.

Proto také chceme, aby nám taková domácí pochoutka vydržela co nejdéle, a to v co nejlepší kvalitě a samozřejmě bezpečná ke konzumaci. Správné postupy zahrnují nejen dodržování čistoty, ale také využití kyseliny citronové.

Čistota – víc jak půl úspěchu

Základním krokem k prodloužení trvanlivosti džemu je zajištění čistoty a veškerých hygienických pravidel při zpracování ovoce. Proto bychom před samotným zavařováním nikdy neměli zapomenout na sterilizaci sklenic a víček.

Můžete je vyvařit v horké vodě po dobu alespoň 10 minut nebo je umístit do trouby vyhřáté na 100 °C na 15 minut. Samozřejmostí také musí být používání dokonale čistých nástrojů a pomůcek jako jsou lžíce, naběračky a trychtýře.

Dodržování všech těchto pravidel by nám nebylo nic platné, kdybychom nepracovali v hygienickém prostředí: Proto se před zpracováním ovoce raději znovu ujistěte, že vaše pracovní plocha je čistá a bez zbytečných nečistot.

Pomůže kyselina citronová

I když je čistota jedním ze základních předpokladů dlouhé trvanlivosti výsledného produktu, bude dobré pojistit si ji ještě dalším trikem, který používaly už naše babičky – a velmi dobře věděly, proč to dělají. Do džemů totiž přidávaly trochu kyseliny citronové, která v tomto případě dokáže doslova zázraky. Jak je to možné?

Bojuje proti bakteriím

Jedním z důležitých důvodů, proč tato látka dokáže s džemem divy, je fakt, že se jedná o kyselinu, která ze své podstaty dokáže regulovat pH prostředí, tedy v tomto případě vznikajícího džemu. Tím brání růstu bakterií a plísní. Kromě toho kyselina citronová jako bonus pomáhá také zachovávat přirozenou původní barvu ovoce a zlepšuje chuť džemu tím, že vyváží sladkost cukru.

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Džem vydrží déle s přídavkem kyseliny citronové

Lžičku na kilo

Zmiňovaná kyselina, která je zcela běžně k dostání buď v supermarketech, nebo také v drogeriích, navíc podporuje lepší průběh želírovacího procesu, který je klíčový pro dosažení požadované správné konzistence džemu.

Stačí přitom přidat do budoucí sladké ovocné lahůdky jedinou čajovou lžičku kyseliny citronové na každý jeden kilogram zpracovávaného ovoce, a to ještě dříve, než do džemu přidáte cukr.

Horké do sklenic a dobře zavřít

Máte uvařeno? Pak přijde na řadu plnění do sklenic, které – jak jsme již uvedli – musí být absolutně čisté. Po dokonalém uzavření víčkem je otočíme na utěrku dnem vzhůru stejně, jako to děláme s právě zavařenými kompoty.

Protože sklenice plníme horkým džemem, víčka se v tomto případě chytnou sama. Po vychladnutí džemu dojde ještě pro jistotu na kontrolu těsnosti uzavření sklenice, které následně mohou putovat do spíže. Nejlépe jim bude v chladném a temném prostředí, kde vydrží opravdu nejdéle.

