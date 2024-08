Ovoce je pekelně drahé. Co můžete tedy udělat, aby vám vydrželo co nejdéle čerstvé?

Léto je období sklizně! Pulty obchodů doslova hýří všemi barvami… Stačí se jen podívat, jakou paletu sladkých plodů nám nachystala příroda. A je z čeho vybírat – šťavnatá jablka, maliny, ryngle, švestky, meruňky, hroznové víno, rybíz nebo borůvky…

„Což o to, já bych kupovala, až bych brečela. Jenže spočítejte si to – kilo jablek vás dneska stojí i šedesát korun (ve slevě třicetdevět) a maliny nebo borůvky? Pod padesát je skoro neseženete,“ říká čtenářka Ludmila ze Svitav.

A má pravdu. Proto většina lidí plody nakupuje v momentě, kdy jsou ve slevě. A často ve velkém. Patříte mezi ně? Jak si ale můžete tenhle „výhodný nákup“ uchovat, aby byl pořád šťavnatý, čerstvý a chutný?

O účinnosti skladování drobného ovoce v „zavařovačce“ vám poví video autora The Cross Legacy. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Unavené versus čerstvé

„Tak to je tedy otázka do pranice,“ souhlasí paní Ludmila, která si nedávno koupila vaničku hroznového vína. První den snědla sotva čtvrtinu, ale když se ke zbytku dostala později, už spousta sladkých kuliček obalovala plíseň.

„To mi tedy řekněte, co je to za kvalitu, když to ovoce můžu za pár dní vyhodit?“ rozčiluje se bodrá žena. Odborníci by jí asi řekli, že problémem nakoupeného zboží by mohlo být špatné skladování. Nebo také fakt, že spousta zlevněných produktů bývá už trochu „unavená životem“. Pokud jste si ale koupili čerstvé ovoce, mám pro vás tip, jak ho udržíte v dobré kondici.

Kouzlo se zavařovačkou

Pokud byste hledali ovoce, které vydrží rekordní dobu čerstvé, určitě byste měli vsadit nejen na jablka, ale také na citrusy. Ty i přes to, že často cestují přes půlku světa, mají docela „tuhý kořínek“ a vydrží vám v chladu až tři týdny.

Horší je to s hroznovým vínem, které „odchází“ po týdnu. Banány si u vás doma také užijí maximálně pět dnů slávy. A takové ostružiny, maliny, jahody nebo borůvky? Počítejte s jejich čerstvostí jen tak na dva až tři dny. A to je dost málo.

close info Profimedia zoom_in Zavařovací sklenice vám pomůže uchovat ovoce čerstvé.

Šance pro vyvolené

U drobného ovoce ale existuje způsob, jak mu prodloužit mládí. Stačí vám k tomu obyčejná zavařovací sklenice.

Jak na to: Naplňte nádobu různými drobnými plody, zavíčkujte a uložte do lednice. Vzhledem k tomu, že k ovoci nepronikne vzduch, který urychluje zrání a stárnutí, je velká šance, že vám váš ovocný poklad vydrží o trochu déle! Tak schválně, vyzkoušejte to, budete mile překvapeni.

Zdroje: https://itesco.cz, www.prostreno.cz