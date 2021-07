Jak prodloužit životnost jahod? Triky, kvůli kterým vydrží o mnoho déle

Koupili jste si nadšeně jahody, které se vám ale na druhý den začaly kazit? Jak to udělat, abyste místo potlučených a poloshnilých plodů měli co nejdéle krásné a šťavnaté ovoce?

Zdroje: www.rd.com, hobby.instory.cz, www.zdravestravovani.eu

Prázdniny, léto a jahody. To k sobě jednoduše patří. Navíc, toto šťavnaté ovoce můžete konzumovat bez viny. Jahody jsou nabité antioxidanty, vitamínem C, draslíkem, vlákninou a hořčíkem. Tyto vitamíny a minerály pomáhají zlepšit zrak, snížit vysoký krevní tlak, posílit imunitní systém a fungují i při prevenci některých druhů rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. Jahody jsou také symbolem luxusu a romantiky. Avšak obsahují až 90 % vody. Proto jsou náchylné na otlačení, zapaření a hnití. Zrovna toto moc romantické není. Jak tomu zabránit?

Jahody patří mezi nejoblíbenější ovoce Zdroj: Profimedia

Trik s octem

Jakmile přijdete z obchodu nebo ze samosběru domů, omyjte jahody ve speciálním roztoku z vody a octu. Smíchejte 250 ml octa a 2,5 l vody. Jahody do roztoku ponořte a počkejte několik minut. Pak je propláchněte čistou vodou a položte je na papírovou utěrku, aby dokonale uschly. Jahody nevracejte do krabičky nebo bedýnky, ve které jste si je přinesli. Raději je uložte na plochý talíř nebo do větší misky. Nádobí vyložte papírovými ručníky.

Bez stopky ani ránu

Jahody zbavujte zelené stopky až v době bezprostředně před konzumací. Ty plody chrání a prodlužují jejich životnost. Jakmile je odstraníte, nevyhazujte je. Obsahují celou řadu zdraví prospěšných látek. Můžete si z nich udělat lahodný jahodový čaj, který pomáhá zmírnit příznaky dny, zpomaluje stárnutí, snižuje hladinu škodlivého cholesterolu v krvi a má stahující účinek díky vysokého obsahu taninů.

Jahody jsou náchylné na plíseň. Zdroj: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock.com

Třídění jahod

Samozřejmostí by mělo být několikadenní třídění jahod. Buďte nekompromisní a vyhoďte každý plod, který má na sobě zárodky plísně. Rychlostí blesku by se rozšířila a vy byste za několik hodin vyhazovali celou bedýnku.