Jak prodloužit životnost jahod, třešní a rybízu? Snadný trik má skvělé účinky

Sezóna jahod, třešní, rybízu i dalšího ovoce je v plném proudu a zahrádkáři se rychle pouští do jejich zpracování. Někdy je ale úroda větší, než zahrádkáři čekali, a proto vyvstává otázka, jak lahodné ovoce udržet co nejdéle čerstvé. Pomoci přitom může dodržení několika snadných kroků a také jednoduchý roztok.

Jsou to právě jahody, rybíz, třešně či třeba borůvky, které patří mezi nejoblíbenější letní ovoce. Lidé si je nevychutnávají jen bezprostředně po jejich sběru, ale pouští se do pečení nejrůznějších koláčů, vaření knedlíků anebo zavařování marmelád. Zkrátka jde o to úrodu co nejvíce zužitkovat, aby nic z ní nepřišlo nazmar. K prodloužení životnosti ovoce jej rovněž někteří ukládají do mrazáku. Jak si ale letní plody dopřát v jejich čerstvosti i po několika dnech od sesbírání?

Nejdůležitější je sucho

Jahody, třešně i rybíz jsou tvořeny z podstatné části jen z vody. Jsou to plody měkké, a proto jsou i mnohem náchylnější k rozvoji plísní. Klíčem k uchování jejich čerstvosti je tak zamezení kontaktu s vodou. Po sběru ovoce nebo jeho zakoupení jej proto skladujte v chladničce na papírové utěrce, která případnou vlhkost pohltí. Jednotlivé plody by se zároveň neměly navzájem dotýkat. V takovém případě ale může ovoce v chladničce zabrat opravdu velkou spoustu místa a proces je proto vhodnější ke skladování jen několika málo kusů.

Jahody se velmi rychle kazí Zdroj: Jeeranan Thongpan/Shutterstock.com

Stopky by na ovoci měly zůstat

Jedním z klíčů k delší životnosti ovoce jsou i jeho stopky. Nikdy proto stopky z třešní a jahod neodstraňujte dříve než bezprostředně před konzumací. Zvýšenou pozornost je rovněž třeba věnovat hlavně ovoci z obchodu. Ještě předtím, než jej uložíte do chladničky, pečlivě zkontrolujte každý kus, zda již nebyl napaden plísní. Pokud na nějaký takový narazíte, okamžitě se ho zbavte, ať se nákaza nerozšíří na ostatní plody, nebo dokonce na jiné potraviny ve vaší lednici.

Roztok z vody a octa zbaví ovoce plísní Zdroj: Shutterstock.com

Speciální roztok

Na prodloužení životnosti ovoce můžete vyzkoušet i jednoduchý roztok z vody a octa. Ocet je totiž v tomto případě velmi dobrým ničitelem nejrůznějších bakterií a plísní a napomůže tak jahodám, třešním i rybízu k udržení jejich přirozené čerstvosti. Na jeho výrobu je potřeba 2,5 litru vody a 250 mililitrů octa. Vodu ve větší nádobě smíchejte s octem a následně do připraveného roztoku ponořte natrhané či zakoupené ovoce na několik málo vteřin.

Následně je nutné plody důkladně propláchnout pod studenou vodou a hlavně je pořádně vysušit. Položte je proto například na papírovou utěrku a počkejte, dokud zcela neuschnou. Poté ovoce můžete přemístit do misky vystlané čistou papírovou utěrkou a uložit do lednice. Ovoce by mělo vydržet čerstvé zhruba týden. V některých případech dokonce i dva týdny.

Pokud ovšem víte, že se ke konzumaci jahod, třešní či rybízu v takovém intervalu nedostanete, je lepší je vložit do uzavíratelného plastového sáčku a přemístit do mrazáku. Čerstvosti si v takovém případě sice neužijete, ale jejich lahodnou chuť si budete moci dopřát i v zimních měsících a hlavně o svou pracně vypěstovanou úrodu nepřijdete.