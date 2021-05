Jak prodloužit životnost vajec těsně před projitím: Vyzkoušejte trik se solí

Ceny vajíček nadále rostou, proto mají mnozí lidé tendenci nakupovat jich v různých akcích velké množství. Častokrát však nakoupí vajíček více, než jsou schopni v době jejich trvanlivosti sníst, a ta se pak kazí. Naštěstí existuje hned několik triků, jak uchovat vajíčka čerstvá, a to dokonce i po dobu dvou let od nákupu!

Vajíčka jsou téměř nepostradatelnou potravinou každé domácnosti. Lze z nich vytvořit skvělou snídani, oběd i večeři. Neobejdou se bez nich těsta na nejrůznější moučníky a jen stěží za ně budete hledat náhradu při obalování řízků. Ceny vajíček ovšem stále rostou, pokud se navíc rozhodnete pro zakoupení vajec v bio kvalitě, jejich cenovka se může vyšplhat i na sto korun.

Právě proto mnoho lidí nakupuje vejce ve velkém, má-li je některý z obchodních řetězců v akci. Ve většině případů to ovšem dopadá tak, že velká část vajec končí v odpadcích, protože je lidé nestihnout zužitkovat dříve, než skončí jejich trvanlivost. Pomocí jednoduchých rad však můžete životnost vajíček prodloužit i o několik let. Slyšeli jste například o triku se solí?

Vejce za normálních okolností vydrží čerstvá asi 28 dní od snášky Zdroj: Profimedia.cz

Sůl nad zlato

Skladování vajíček v soli je starým trikem, kterého využívali již naši předci, a to dávno předtím, než byly vynalezeny lednice. Metoda je to přitom velmi snadná. V první řadě je nutné čerstvá vajíčka omýt pod proudem vlažné vody a následně je nechat při pokojové teplotě oschnout. Další bod je nesmírně důležitý. Vejce se totiž musí celá pokrýt olejem či včelím voskem. Ten totiž vytvoří jakousi zeď mezi vajíčkem a solí, která by bez použití oleje časem vajíčko sama o sobě vysušila.

Po naolejování se vajíčka umístí tupým koncem vzhůru do nádoby z půlky naplněné solí tak, aby se navzájem nedotýkala. Následně jsou zasypány další dávnou soli. Tato prastará metoda je nesmírně efektivní. Vajíčka v soli totiž mohou zůstat čerstvá i dva roky!

Za zmínku ovšem stojí fakt, že takto uchovávaná vajíčka mohou časem měnit texturu. Hodí se tak převážně na pečení. Klasické volské oko z nich s největší pravděpodobností nevykouzlíte.

Skvělým konzervantem vajec je mořská sůl Zdroj: AlenKadr / Shutterstock.com

Vajíčka zachrání i vápno

Podobně jako trik se solí funguje i vápno. Jde přitom asi o nejznámější metodu prodloužení trvanlivosti vajíček. Potřebovat budete asi 30 gramů hašeného vápna na 1 litr vody. Z těchto dvou surovin se vytvoří roztok, který se vlije do větší nádoby, a následně se do něj vloží čerstvá vejce. Nádobu je pak nutné uzavřít. I tento způsob zvýší trvanlivost vajec až o dva roky. Opět je však třeba myslet na to, že se během doby skladování může mírně změnit textura i chuť vajíček. Ani v tomto případě není nutné nádobu s vajíčky uchovávat v chladničce.

Před uložením vajec do ledničky je vhodné je vyndat z kartonového obalu Zdroj: Tatuasha / Shutterstock.com

Základní pravidla pro běžné uchovávání vajec

Pokud se do žádné ze zmíněných technik nechcete pouštět, přesto byste rádi prodloužili trvanlivost vajíček alespoň o pár dní, je vhodné dbát určitých pravidel jejich skladování. V první řadě je velmi žádoucí vyjmout je z kartonového obalu, v němž jste je zakoupili. Obal je totiž znečištěný obrovským množstvím nebezpečných bakterií, které by v ledničce mohly lehce kontaminovat další potraviny.

Mnohdy se rovněž stává, že jsou samotná vejce znečištěna. Spousta lidí je pak před uložením do chladničky omývá a nevědomky se tak dopouštění velké chyby. Omytím vajíček se totiž narušuje jejich ochranná vrstva, čímž se usnadní nejrůznějším mikroorganismům průnik dovnitř. Tím se rovněž zvyšuje riziko nakažení salmonelou.

V neposlední řadě je třeba myslet na správnou teplotu. Vajíčka by se vždy měla uchovávat při teplotě, která nepřekročí 18 stupňů Celsia, v nejlepším případě byste je měli skladovat v chladničce. Ovšem pozor! Přestože výrobci chladniček často do dveří instalují „držáky” na vejce, nejsou pro uchovávání zcela vhodné. Právě kvůli otevírání ledničky by totiž vejce byla vystavena častému střídání teplot.

Zdroje:

preparednessmama.com, magazin.recepty.cz