Trik, jak rychle a snadno rozetřít ztuhlé máslo z lednice na chleba

Patříte mezi milovníky čerstvého chleba? Není divu! Jeho vůně je prostě omamující a nikdy neomrzí. Stačí pak už jen vyndat máslo z lednice a vyrobit si jednoduchou klasickou pochoutku, kterou si můžete dochutit ledasčím. Bylinkami, marmeládou nebo jen zlehka posolit. Jediné, co vás může zbrzdit před vychutnáním si této dobroty, je ztuhlé máslo. Jak na tuto situaci chytře vyzrát, aby se dalo během chvilky rozetřít? Máme pro vás pár skvělých tipů!

Ztuhlé máslo bývá problém. Ať už si chcete namazat připravené pečivo, nebo jej potřebujete k pečení koláčů, buchet či cukroví, protože v mnoha receptech je prostě uvedeno změklé máslo, buď na to musíte pamatovat a s dostatečným předstihem jej vyndat z ledničky, nebo využijte některou z vychytávek.

Pomůže struhadlo či škrabka

Sice budete mít nějaký ten kousek nádobí k mytí navíc, ale máslo během chvilky snadno rozetřete. Postačí vám k tomu obyčejné struhadlo nebo škrabka na zeleninu či sýr. Vyrobte si jemné hoblinky, které měknou rychleji než celá kostka, a namažete je na pečivo mnohem jednodušeji. Stejným způsobem takto můžete nastrouhat máslo do připravovaného těsta.

Pomůže struhadlo či škrabka. Zdroj: shutterstock.com

Vsaďte na mikrovlnnou troubu

Další pomocník, který se najde téměř v každé domácnosti. Odřízněte si potřebný kousek másla, položte jej na talířek či do malé misky a vložte na pár vteřin do mikrovlnné trouby. Jen pozor, nepřežeňte to, aby se vám máslo nerozteklo.

Využijte hrnek s čajem

Proč nezkusit nahřívání obráceně? Platí pravidlo, že fantazii se meze nekladou! Místo másla nahřejte nůž, kterým máslo budete potírat na pečivo. Velice dobře vám k tomu poslouží váš ranní čaj. Jednoduše položte nůž na pár vteřin na vnější stěnu hrnku, dostatečně jej nahřejte, zakrojte do kostky másla a můžete mazat na čerstvý chléb či rohlíky.

Zachrání vás nahřáté nádobí

Dalším skvělým trikem je nahřátí másla díky teplému nádobí. Víte, jak toho jednoduše docílit? Dejte si vařit teplou vodu a připravte si talířek, hrnek, či malou misku. Jakmile se vám voda uvaří, nalijte ji do připraveného nádobí, v případě talířku jej do ní vložte. Nechte několik minut nahřívat, čas můžete zatím využít k čemukoliv dalšímu. Poté nádobí osušte, máslo položte na talířek a přikryjte ho hrnkem nebo miskou. Máslu dopřejte chvilkovou saunu a během pár minut jej budete moci s přehledem roztírat na pečivo.

Odřízněte si potřebný kousek másla, položte jej na talířek, či do malé misky a vložte na pár vteřin do mikrovlnné trouby. Zdroj: shutterstock.com

Pořiďte si nůž na máslo

V současné době je od mnoha firem v nabídce speciální nůž, který vám dokonale usnadní práci se ztuhlým máslem. Funguje podobně jako struhadlo či škrabka. Má v čepeli několik ostrých drobných dírek, které vám během seškrabávání másla vytvoří drobné podlouhlé nitky, které na pečivo namažete snadno a bez čekání na změknutí. Můžete si dopřát i chvilky kreativity, protože nitkami můžete pečivo i nazdobit a nemusíte vše roztírat. Jistě sklidíte u strávníků úspěch.

Máslový box

Jestliže uchováváte máslo v ledničce v krabičce, která je velká i vysoká stejně jako máslo, máte výhodu. Když máslo vyndáte z lednice a máte jej zafixované, není nic jednoduššího než jej seškrabávat zeshora po tenkých plátcích.

Zdroje: www.lifehacks.stackexchange.com, www.prozeny.cz, www.food-hacks.wonderhowto.com