Jak rozmrazit hovězí maso, aby neztratilo živiny a chuť? Většina lidí to neumí

Češi mají maso rádi. Dokazuje to nejen nabídka restaurací nebo kantýn, ale také statistiky. I když si Češi dopřávají nejčastěji vepřové a drůbeží, hovězího masa spořádají cca 9,1 kg ročně. Pokud i vy patříte mezi milovníky gulášů, steaků nebo burgerů, určitě máte hovězí maso odložené v mrazáku. Jak ho správně rozmrazit?

Zdroj: beef2live.com, ct24.ceskatelevize.cz

Existují tři bezpečné způsoby rozmrazování hovězího masa: v lednici, ve studené vodě a v mikrovlnné troubě. Potraviny podléhající rychlé zkáze by nikdy neměly být rozmrazovány na pultu nebo v horké vodě, a nesmí být ponechány při pokojové teplotě déle než dvě hodiny.

Rozmrazování v ledničce

Plánujte sobotní grilovačku? Nezapomeňte maso přemístit z mrazáku do ledničky v předstihu. Mleté hovězí maso, dušené maso a steaky se mohou rozmrazit během jednoho dne. Vykostěným částem a celé pečeni to může trvat dva dny. Čerstvé maso vydrží v lednici cca 3-5 dní před tím, než ho zpracujete. Nezapomeňte dát pod maso talířek nebo ho vložit do misky, aby se zachytila krev a neznečistili jste si lednici.

Rozmrazování masa v hrnci s vodou. Zdroj: Korneeva Kristina / Shutterstock.com

Rozmrazování ve studené vodě

Chcete-li rozmrazit hovězí maso ve studené vodě, neodstraňujte obal. Ujistěte se však, že je vzduchotěsný, nebo jej vložte do nepropustného sáčku. Kdyby se voda dostala k masu, vsákla by se do tkáně a potravinu znehodnotila. Také se rychleji šíří bakterie. Ponořte hovězí maso do studené vody a tu vyměňujte každých 30 minut. Malé balení hovězího masa se může rozmrazit za hodinu nebo méně, větším kouskům to trvá až tři hodiny.

Rozmrazování v mikrovlnce

Použití mikrovlnné trouby si naplánujte, pokud budete maso zpracovávat ihned po rozmrazení. Některé části se totiž mohou zahřát a pokud byste maso vložili do lednice bez dostatečné tepelné úpravy, začaly by se množit bakterie. Odstraňte veškerý obal, maso vložte na talíř, zapněte troubu na 50 % a 2 až 3 minuty ho ohřívejte. Každých 45 sekund ho otočte.

Použití mikrovlnné trouby si naplánujte, pokud budete maso zpracovávat ihned po rozmrazení. Zdroj: Cem Selvi / Shutterstock.com

Může se rozmrazené maso znovu zmrazit?

Ano, můžete. Avšak, pokud jste maso rozmrazovali pomocí mikrovlnné trouby nebo ve studené vodě, je nutné ho před opětovným zmrazením uvařit.