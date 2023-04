Většina Čechů neumí správně rozmrazit maso a riskuje zdraví. Jaký má být postup?

Mražení je skvělý a osvědčený způsob, jak uchovávat potraviny. V případě masa ale může mít tento způsob péče o potraviny svá úskalí. Jak správně rozmrazit maso?

Mražené maso bývá levnější než to chlazené. Ale z pohledu výživy je o dost chudší. Při rozmrazování z něj totiž odchází šťáva, která obsahuje velké množství minerálů, vitamínů a výživných látek. Upečené nebo uvařené maso je pak chuťově mdlejší a jeho struktura bývá vodnatá. Proto samotné kupování mraženého masa není úplně tím nejlepším, co můžete udělat. Nikdy totiž nevíte, jak dlouho už odpočívá v mrazáku. Je totiž docela možné, že se na váš talíř dostane až po letech.

V tomto videu se dozvíte, jak fungují různé způsoby rozmrazování masa:

Jak dlouho vydrží maso v mrazáku?

Daleko výhodnější je kupovat výrobek chlazený i přesto, že za něj zaplatíte o něco víc peněz. Pokud si koupíte více masa, než spotřebujete, můžete ho nechat zamrazit. Ale jen vy víte, jak dlouho ve vašem domácím „ledovém království“ bude. Každé mražené maso má nějakou dobu spotřeby. Obecně platí, že čím je maso tučnější, tím rychleji by se mělo spotřebovat. Například vepřové byste měli sníst do 8 měsíců, hovězí do 2 měsíců a drůbeží si můžete „šetřit na horší časy“ klidně celý rok.

Jak maso správně rozmrazit?

Většina lidí dává maso povolit do chladničky. Což o to, pokud jde o malý kousek, za pár hodin povolí a můžete vařit. Při větší porci masa ale tento způsob rozmrazování může trvat i několik dní. Chybí vám trpělivost, anebo máte málo času? Pak můžete zkusit ještě další metody.

Jednou z rozmrazovacích možností je mikrovlnná trouba. Stačí dát maso dovnitř, spustit rozmrazovací program a čekat na zázrak na počkání. Bohužel i tohle kouzlo má své limity. Maso sice povolí, ale většinou se změní v jednu velkou břečku. A to vás nejspíš moc lákat nebude…

Nechat maso rozmrzat při pokojové teplotě je otázka hodin. Zdroj: Profimedia

Využijte fyziku

Máte doma hliníkový pekáč na pečení? Na buchty nebo pizzu asi nebude úplně ideální. Hliník je totiž vodivý kov a hrozně rychle se zahřívá. Výsledkem pak mohou být připálené koláče. A to po námaze s pečením moc nepotěší. Ale je tu jeden geniální způsob, jak takový hliníkový pekáč můžete využít – na rozmrazování!

Stačí na něj položit maso a nechat ho tam pár hodin ležet. Obvykle po 120 až 180 minutách máte po problému. Někteří lidé tvrdí, že tímhle způsobem sice maso povolí, ale budou se v něm množit bakterie. Podle odborníků jde o zbytečné obavy. Většina nežádoucích mikroorganismů se varem, pečením nebo smažením zneškodní.

Spolehněte se na vodu

Další možností, jak maso dostat do zpracovatelného stavu, je rozmrazit ho pod tekoucí vodou. Jak na to? Dejte kastrol do dřezu. Natočte do něj studenou vodu a vložte maso dovnitř. Za pár desítek minut se vám rozmrazí. Zkuste to a uvidíte!

Dejte maso do rendlíku s vodou a poté na něj nechte téci vodu. Za krátký čas změkne. Zdroj: Profimedia

