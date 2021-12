Jak rozmrazovat jídlo: Většina lidí to netuší, ničí ho a ohrožuje své zdraví

Mrazák ve většině domácností praská ve švech. Mnohdy ani člověk neví, co se tam dá všechno najít. „Aha! Kus kuřecího! Dneska je večeře jasná,“ zajásáte a vyndáte kuřecí maso z mrazničky. Znáte ale správný postup při rozmrazování?

Mnoho lidí se naučilo nakupovat potraviny do zásoby a není žádnou výjimkou, že u někoho najdete i dva mrazáky, neboť je to velmi praktické. Maso, zelenina, vývar, knedlíky i pečivo. A když vám zavolá kamarád, že má pro vás kus divočáka, neberte to! Taková nabídka se nedá přece odmítnout. V mrazničce se najde snad všechno! Je to pohodlnější než běžet do obchodu. Zásoba je jedna věc, ale dost zásadní je správné rozmrazování! Víte, že spousta lidí to dělá úplně špatně?

Jak rozhodně NE

I když pospícháte sebevíc, dbejte především na své zdraví. Zapomeňte na některé rychlé způsoby rozmrazení.

Horká voda – teplota mezi 35 – 60 °C je ideální k pomnožení bakterií. Když si uvědomíte, že rozmrazujete například maso, a to netrvá ani v horké vodě zrovna pár minut, bakterie mají spoustu času se rozmnožit.

Pokojová teplota – hodíte z mrazničky maso do talíře a necháte stát na kuchyňské lince. Tento způsob rozmrazení je ale také špatný, i když ho provozuje mnoho lidí. Dlouhá doba, po kterou maso na kuchyňské lince stojí, přispívá opět k přemnožení bakterií. Druhou hrozbou je krvavá šťáva, která z masa vytéká, protože pokud necháte maso rozmrazit jen tak ve dřezu a po zpracování masa dřez pouze spláchnete vodou, není to zrovna bezpečný způsob. Bakterií, které se z masa společně se šťávou uvolnily a dostaly se do dřezu, se jen tak proudem vody nezbavíte. Pak si vložíte do dřezu na omytí zeleninu nebo ovoce a problém může být na světě.

Nevhodný způsob rozmrazování masa - bez obalu a vystavený vysoké teplotě. Zdroj: Trial / Shutterstock.com

Během vaření – vhodíte zmrzlou potravinu do vroucí vody, ona se přece uvaří. To je pravda tak napůl, protože se většinou ovaří jen po okrajích a prostředek zůstane zmrzlý.

Jak na rozmrazování správně

Pokud se chcete vyhnout zdravotním potížím, nechte pokrm povolit v ledničce. Ano, trvá to dlouho, ale přesně to je potřeba. Pozvolným rozmrzáním se v jídle uchovají vitamíny a ostatní cenné látky, nepřemnoží se na něm bakterie a velkou výhodou je i to, že pokud dostanete chuť na něco jiného, můžete rozmrzlý pokrm v lednici nechat s klidným svědomím do druhého dne.

Druhým způsobem je studená voda. Ale není to zas tak jednoduché! I tento postup vyžaduje určitou posloupnost. To, co chcete rozmrazit, vložte nejprve do pytlíku, uzavřete a dejte do studené vody. Vodu vyměňujte každou půl hodinu. Po rozmrznutí co nejdříve potravinu zpracujte.

Rozmrazování masa provádíme ve studené vodě. Zdroj: Suneodelta9988 / Shutterstock.com

Další bezpečnou a nejrychlejší procedurou je mikrovlnná trouba. Většina mikrovlnek má program rozmrazování, dokonce i podle toho, co budete rozmrazovat. Jestli to vaše mikrovlnka neumí, snižte výkon na půlku.

Jak dlouho ponechat potraviny v mrazáku

Ideální teplotou v mrazničce je minus 18 stupňů. Čím rychleji potraviny zamrazíte, tím lépe. Doporučená skladovací doba u některých potravin:

pečivo, chléb – 3 měsíce

houby – rok

bylinky – rok

máslo – 6 měsíců

ryby čerstvé – 6 měsíců

Zamražená ryba vám vydrží v mrazáku půl roku. Zdroj: Hitdelight / Shutterstock.com

ryby polotovar – rok

maso tučné, mleté – dva měsíce

drůbež – 10 měsíců

maso libové - rok

