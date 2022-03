Existuje osm způsobů, jak rychle změknout máslo. Kolik z nich znáte?

Někdy se rozhodneme péct na poslední chvíli, jindy zkrátka zapomeneme a máslo odpočívá v lednici. Způsobů, jak ho rychle nechat změknout, je naštěstí celá řada.

„Nechte máslo změknout v pokojové teplotě.“ Klasika, která nikdy nezklame. Přirozeně změklé máslo má nejlepší konzistenci a stačí ho vyndat z chladu hodinu až dvě předem. Změkne stejně dobře, ať je zabalené nebo ne. Jenže ne vždy se podaří na tento důležitý krok nezapomenout. Pak je tu osm dalších způsobů, jak docílit téměř stejného výsledku. Jen je potřeba vybrat ten správný pro dané těsto.

Nakrájení na kostičky

Příprava: 5 minut

Změknutí: 10–15 minut

Nakrájení na kostičky velké od 0,5 do 1 cm změknutí hodně urychlí. Pak je stačí jen nechat stát na lince, nejlépe rozložené do jedné vrstvy a tak, aby se nedotýkaly, dokud nebudou mít požadovanou teplotu.

Nakrájejte máslo na kousky Zdroj: margouillat photo / Shutterstock.com

Napaření

Příprava: 10 minut

Změknutí: 5–8 minut

Do dostatečně vysokého hrnku nebo sklenice nalijeme horkou vodu, pečlivě ho s ní vypláchneme, vodu vylijeme a pak hrnkem přiklopíme nerozbalenou kostku másla. Necháme působit asi 5 minut. Musíme počítat s tím, že na povrchu bude máslo změklejší než uprostřed, ale můžeme ho například ještě nakrájet na kostičky a počkat další chvilku.

Napaření v mikrovlnce

Příprava: 5 minut

Změknutí: 10 minut

Rychlá a účinná metoda. Stačí dát do mikrovlnky na 3 minuty hrnek vody, aby se zapařila, a pak ho rychle vyměnit za talíř s nakrájeným máslem. Po 10 minutách bude změklé.

Rozválení válečkem

Příprava: 5 minut

Změknutí: 5 minut

Máslo dáme do uzavíratelného sáčku a rozboucháme a následně rozválíme válečkem. Pak ho necháme ještě pět minut dál měknout a teprve pak vyjmeme ze sáčku. Je to trochu agresivní, ale účinné a rychlé.

Koupel v teplé vodě

Příprava: 5 minut

Změknutí: 4 minuty

Plátky másla dáme do uzavíratelného sáčku a ponoříme do misky s vlažnou vodou. Měla by mít maximálně tělesnou teplotu a může se nám na první dotek zdát zbytečně chladná, ale rozdíl teplot mezi ní a máslem z lednice bude dostačující pro změknutí, aniž by se máslo rozpustilo.

Nastrouhání

Příprava: 5 minut

Změknutí: 2–3 minuty

Máslo nastrouháme na hrubém struhadle. Změkne hodně rychle a tato metoda je ideální i pro těsta, která mají trochu vločkovitou konzistenci, jako jsou sušenková těsta a některé slané koláčky. Máslo můžeme strouhat přímo na těsto v míse, ale pokud chceme všechno urychlit, můžeme ho nastrouhat na tác vyložený pečicím papírem a rozprostřít do slabší vrstvy.

Hnětení v robotu

Příprava: 2 minuty

Změknutí: 4 minuty

Máslo nakrájíme na několik kousků a dáme ho do mísy robotu míchat na střední stupeň. Díky tření háku o mísu tuk rychle změkne, a navíc je pro pečení připravený rovnou v míse, takže není nutné špinit další nádobu. Metoda výborná třeba pro přípravu krémů.

Zahřátí másla v mikrovlnce Zdroj: Profimedia

Zahřátí v mikrovlnce

Příprava: 2 minuty

Změknutí: 20–35 vteřin

Nejrychlejší, jenže zároveň nejošidnější metoda. Máslo dáme na talířku do mikrovlnky, zapneme střední stupeň (asi 450) a každých 5 vteřin otočíme, aby se teplo šířilo rovnoměrně. Problém je, že pokud to správně neodhadneme, máslo se rozteče. To nevadí, třeba pokud pečeme rohlíky nebo piškotový dort, ale v některých případech by pak těsto nedrželo pohromadě.

PROČ TO NĚKDY NEJDE JINAK NEŽ SE ZMĚKLÝM MÁSLEM?

Teplota másla ovlivňuje výslednou texturu a chuť těsta. Navíc čím měkčí je, tím snáz a rovnoměrněji se promísí s ostatními přísadami.

