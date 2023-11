Vitaminy jsou v zimě potřeba. Získejte je například z kysaného zelí. Je chutné, výživné a ještě podpoří vaše zdraví. Jak ho připravit? Podívejte.

Kysané zelí má v Čechách velkou tradici. Málokdo ale tuší, že tahle pochoutka pochází původně z Číny, kde se jedlo už ve 3. století před Kristem. Historické prameny dokonce tvrdí, že kysané zelí bylo jednou z formou platidla, kterou dostávali čínští dělníci za svou celodenní práci. Ve své podstatě na téhle „výslužce“ nebyli tratní, protože kysaná zelenina je nejen zasytila, ale zocelila i jejich mozek, kosti, svaly i imunitu. I dnes spousta lidových léčitelů tvrdí, že kysané zelí by se mělo vyvažovat zlatém!

Superpotravina, která se neztratí

I po tolika tisících letech je kyselé zelí stále v kurzu. Obzvlášť v dnešní době, kdy se rozvinula teorie „superpotravin“ – tedy supervýživných jídel, které dodají tělu nadmíru vitaminů a minerálů. Kysané zelí obsahuje nejen vitamin C, K a vlákninu. Ale najdete v něm celou plejádu minerálů, jako jsou draslík, vápník, fosfor, síra nebo hořčík.

Vědecké výzkumy prokázaly, že kysaná zelenina podporuje tvorbu krve a hormonů. Navíc funguje i jako přírodní detox a coby přírodní lék proti únavě. Pokud se tedy cítíte slabí jako moucha, dejte si porci kysaného zelí. Postaví vás na nohy!

Kysané zelí obsahuje spoustu vitaminů a minerálů.

Domácí kysané zelí je nejlepší

Sehnat kysané zelí není žádný problém. V obchodech ho prodávají zavařené ve sklenicích nebo zatavené v sáčku. Nicméně není nad domácí zelí není! Je daleko chutnější a můžete si ho vyrobit ve větším množství a za pár korun.

Kupte si 3,5 zelných hlávek. Omyjte je, zbavte svrchních listů, zbavte tuhého košťálu a nakrájejte na nudličky. Zelnou drť pak nasypte do větší nádoby a pořádně prosolte. Směs pak důkladně promíchejte rukama a natlačte do čistých zavařovacích sklenic od okurek.

Připravit si domácí kysané zelí není tak těžké.

Vodní závaží

Aby zelí neplesnivělo, je potřeba k němu zamezit přístup vzduchu. Nejlépe to uděláte formou sáčku. Jak na to: Naplňte igelitový sáček z poloviny studenou vodou a zauzlujte. Pro jistotu ho ještě vložte do dalšího igelitového pytlíku, kdyby se náhodou protrhl. Tuhle „vodní zátku“ vložte na zelí, kde se tvarově přizpůsobí a nepropustí vzduch.

Poláci do kysaného zelí přidávají mrkev.

Jak se dělá kysané zelí ve světě?

Pokud chcete, můžete zelí ozvláštnit dalšími přísadami, které mu dodají lepší chuť.

Jak to dělají Francouzi: Do zelné směsi přidávají jalovcové kuličky, 2 dcl bílého vína a 2 nastrouhaná jablka.

Do zelné směsi přidávají jalovcové kuličky, 2 dcl bílého vína a 2 nastrouhaná jablka. Jak to dělají Němci: Naši západní sousedé přidávají do kysaného zelí bobkový list, opečenou cibuli, kmín a cukr!

Jak to dělají Poláci: Jednoznačně sází na sladké a do zelí přidávají strouhanou mrkev a bobkový list.

