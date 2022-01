Jak se dělá správné těstíčko na řízky? Zkuste toto a zapomenete na trojobal

Řízek obalovaný v trojobalu je naprostou klasikou. Je křupavý a plný chuti a každý jej s radostí uvítá. Jenže takový řízek už poněkud zevšedněl a strávníky prakticky nijak nepřekvapí. Zkuste proto trojobal vyměnit za lahodné těstíčko a dejte řízku zcela nový kabát. A možná už ho nebudete jíst jinak!

Když přijde řeč na obalování řízků, nejspíš všechny okamžitě napadne klasický trojobal složený z mouky, vajíčka a strouhanky. Naprostá klasika si získala své čestné místo snad v každé domácnosti a řízky jen málokdo připravuje jinak. To je ale poněkud škoda. Řízky smažené v trojobalu jsou pochopitelně základním pilířem české kuchyně a chutnají skvěle, čas od času se ale vyplatí zaexperimentovat a maso připravit jinak. Zvláště pak, pokud vás už klasický trojobal omrzel a vy chcete poznat řízky z trochu jiné stránky. Zkuste kabátek z mouky, vajíčka a strouhanky nahradit jemným těstíčkem. Výsledný kousek masa vás překvapí úžasnou křupavostí a také plnou chutí.

Řízek v trojobalu je naprostou klasikou. Zkuste jej připravit jinak. Zdroj: Tatiana Volgutova / Shutterstock.com

Jak smažit řízky

Ať už budete připravovat řízky v trojobalu nebo v těstíčku, rozhodně se vyplatí držet se několika zásadních pravidel. Jedině tak totiž dosáhnete toho, že bude maso krásně jemné a šťavnaté a obal bude nádherně zlatavý a křupavý. Na smažení řízků se vyplatí disponovat velkou pánví, na kterou se vejde hned několik kusů masa. Tím si značně ušetříte čas. Při smažení řízků zapomeňte ale na máslo či olivový olej. Tyto tuky se totiž velmi rychle přepalují. Raději vsaďte na klasický slunečnicový nebo řepkový olej, sádlo či přepuštěné máslo. Výhodou přepuštěného másla je, že řízkům ještě dodá zajímavou oříškovou chuť.

Po obalení řízků si v pánvi rozehřejte dostatek vhodného tuku. A když dostatek, tak skutečně dostatek. Myslete na to, že by při smažení měl rozpuštěný tuk pokrývat řízek nejen zespodu, ale také ze stran. Jedině tak dosáhnete toho, že bude řízek správně propečený.

Vždy smažte jen jednu várku. Do rozpáleného oleje vložte tolik řízků, kolik se do pánve vejde, stáhněte plamen na polovinu a dejte masu dostatek času na to, aby se rovnoměrně smažilo. Poté řízky otočte a postup opakujte i z druhé strany. Nikdy k již smažícím se řízkům nepřidávejte řízek nový. Tuk v pánvi by se tak totiž ochladil a smažení už dříve vložených řízků by se zpomalilo. Tím by došlo k vysušení masa.

Řízek v těstíčku je krásně křupavý a plný chuti. Zdroj: Przemyslaw Ceynowa/Shutterstock.com

Pivní těstíčko

Dost možná neoblíbenějším těstíčkem při smažení nejen řízků, ale také například ryb či cibulových kroužků, je těstíčko pivní. Po usmažení je zvenku krásně křupavé, zevnitř naopak díky perlivosti piva úžasně měkké.

Budete potřebovat:

2 vajíčka

1 hrnek hladké mouky

1 hrnek světlého piva

1 kávovou lžičku cukru

pepř

sůl

Postup:

Oddělíme si bílky a žloutky a z bílků vyšleháme tuhý sníh. Do toho následně zašleháme mouku, pivo, cukr a žloutky. Zlehka těstíčko osolíme a opepříme. Naklepané maso v těstíčku dobře vymácháme, necháme nad mísou krátce okapat a ihned pokládáme na rozpálenou pánev.

Do těstíčka můžete přidat i nejrůznější bylinky. Zdroj: OnlyZoia/Shutterstock.com

Řízky v těstíčku bez vajec

Těstíčko na obalování je možné vytvořit i bez vajec. To se hodí hlavně ve chvíli, kdy jste se rozhodli připravit k obědu klasické řízky, ale zjistili jste, že v chladničce nemáte žádná vejce. A do obchodu se vám už nechce. Vsaďte proto na bezvaječné těsto. Je skvělé!

Na bezvaječné těsto budete potřebovat:

5 lžic hladké mouky

3 lžíce škrobové moučky

1 lžíci octa

1 lžičku prášku do pečiva

voda

sůl

česnek

Postup:

V jedné míse si promícháme mouku s práškem do pečiva a škrobem. Ve skleničce pak asi 300 ml vody se lžicí octa. Vodu s octem pomalu přiléváme do mouky a prošleháváme vidličkou. Vodu naléváme k mouce do doby, než má těstíčko konzistenci podobnou těstu na lívance. Maso ze všech stran obalíme v těstíčku, necháme krátce okapat a pokládáme do horkého oleje.