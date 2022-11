Snadné sušenky bez pečení: Jezte je každé ráno a zbavíte se zánětů v těle

Honí vás často mlsná? Máme pro vás řešení. Připravte si tyto jednoduché sušenky, které jsou nejen zdravé, ale rovněž výborné. Skládají se ze surovin, jež každá obsahuje důležité látky pro vaše tělo, které brání rozvoji zánětů v těle.

Domácí sušenky mají oproti kupovaným tu výhodu, že víte, co do nich dáváte. Pokud vám v receptu něco nechutná, tak to můžete jednoduše nahradit něčím jiným. Vyhnete se barvivům, aromatům a konzervantům, které bývají velmi častou až nepostradatelnou složkou kupovaných produktů.

Na to, jak vyrobit protizánětlivé sušenky bez pečení, se podívejte ve videu:

Ořechové sušenky

Tyto sušenky se hodí při každé příležitosti, a ještě vám pomohou od zánětů v těle. Budete na ně potřebovat pouze 35 g drcených mandlí, 35 g jader vlašských ořechů a 35 g lískových ořechů, dvě datle bez pecek, 50 g ovesných vloček, dvě lžíce medu a 60 ml kokosového oleje. Vše smíchejte dohromady. Vzniklé těsto naplňte do košíčků, které vložte na 15 minut do mrazáku. Po uplynulé době již můžete vyzkoušet vaše domácí protizánětlivé sušenky.

Energie z arašídových placek

Velmi jednoduché placky, které vám zajistí spoustu energie. Z arašídového másla, medu, ovesných vloček a čokoládových chipsů vytvořte směs. Ze vzniklé lepkavé směsi vytvarujte kuličky, které na pečicím papíře rozplácněte. Navrch přiložte druhý pečicí papír a uložte na 2 hodiny do lednice.

Přidat můžete i kakao a čokoládové chipsy. Zdroj: Shutterstock

Barevné košíčky

Tento jednoduchý recept vám zajistí úspěch i u případné návštěvy a přátel! Připravte si košíčky, do kterých nalijte lžíci rozpuštěné vysokoprocentní hořké čokolády. Přidejte lžíci burákového másla a nakonec to polijte znovu lžící čokolády. Přesuňte košíčky na chvíli do mrazáku. Poté už jen vyklopte z obalu a sami uvidíte, jak krásně to bude na talíři vypadat.

Kolečka ke kávě

Zdravá ořechová kolečka budou chutnat celé vaší rodině. Smíchejte hrnek drcených vloček, 12 vypeckovaných datlí, lžičku skořice a lžíci rozpuštěného kokosového oleje. Vzniklé těsto vyválejte a vykrojte z něho kolečka, která dejte do lednice ztuhnout. Mezitím si rozmixujte hrnek malin či jiného ovoce se dvěma lžícemi kokosového másla. Vyšlehaný krém uložte rovněž do lednice. Až budou kolečka i krém ztuhlé, můžete se pustit do slepování.

Protizánětlivé ingredience

Přidávat do jídel můžete i další ingredience s protizánětlivými vlastnostmi. Čiroková mouka má protizánětlivé vlastnosti a je plná antioxidantů. Protizánětlivá je i celozrnná pohanková mouka, v té najdete i veliké množství vlákniny. Kakao, kokos, sušené borůvky či med jsou také skvělými pomocníky při boji se zánětem. Kvalita medu se může lehce lišit, a proto je nejlepší přímo surový med od včelaře. Chia semínka jsou plná protizánětlivých omega-3 mastných kyselin.

Pravý včelí med je nejzdravější a nejkvalitnější. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

