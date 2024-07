Dali byste si pizzu podle vašeho gusta? Není to tak složité, jak se může zdát. Dokonce nebudete potřebovat víc než docela obyčejnou troubu. Zkuste si pizzu udělat doma. Zvládnete to jistě na výbornou!

Na domácí pizzu si můžete dát cokoli

Pokud máte chuť na pizzu, jistě víte, že připravit ji můžete snadno i doma. Netvařme se ale, že naše pizza bude stejná jako italská. Už při výběru obložení jsme často neobvykle nadmíru kreativní a s chutí si dáváme na pizzu i to, co Italové ani znát nemohou.

Jedním příkladem za všechny jsou například oblíbené tvarůžky, které se dnes již probojovaly do nabídky českých pizzerií.

Základem je vždy těsto! To vás naučí Majkl v tomto svém příspěvku z YouTube kanálu Vařte S Majklem, kde se dozvíte, jak vařit celou řadu zajímavých receptů pocházejících doslova ze všech koutů světa.

Jak si udělat doma italskou pizzu?

Na pizzu je nutné připravit vhodné těsto a nepřehánět to s jeho tloušťkou. Neděláme totiž slaný koláč, ale tenkou pizzu. Rozhodně nezapomeňte na kvalitní rajčatovou omáčku případně alespoň rajský protlak s kořením.

Pizza nemusí být extra sýrová, ale hodí se použít chutné kvalitní potraviny. Nebojte se mozzarelly ani výraznějších sýrů s modrou plísní. Šmrnc pizze přidají také některé méně obvyklé ingredience, které v české kuchyni nejsou docela běžné. Řeč je například o ančovičkách, ale také olivách.

Další nezbytností je dostatečně předehřátá trouba. Pizza se obvykle peče při teplotách okolo 250 až 300 °C, kdy je zhruba za 10 minut hotová. Pokud takto vysokých teplot dosáhnout nemůžete, nezoufejte. Nastavte troubu na co nejvyšší možnou teplotu a počítejte s tím, že pečení jen bude trvat o něco déle.

Domácí pizza je jen vaše a dát si na ni můžete doslova cokoli!.

Přípravu ulehčí trik s pečicím papírem

Pro snadnější manipulaci s pizzou a přenesení do trouby použijte pečicí papír. Ve speciální peci, která bývá v pizzeriích, se sice papír nepoužívá, ale to opravdu není důležité. Ve vašem případě můžete těsto rozválet už na papíru a tím si významně ulehčíte manipulaci s ním, zdobení i následné pečení. Nezapomeňte těsto rozválet na opravdu jen velmi tenký korpus. Pizza by měla mít také čas kynout i po vyválení čili před pečením.

Italové dávají do základu pizzy rajčatovou omáčku, kterou si dopředu připravují. Není nijak náročná a významně vylepší chuť připravovaného jídla. Rozhodně chutná jinak než kečup nebo pouhý protlak.

Omáčka se připravuje z cca 400 g loupaných rajčat, 2 stroužků česneku, 2 lžic olivového oleje, 1 lžičky cukru, lžičky soli, pepře, čerstvé bazalky a oregana.

Pokud se nechcete s přípravou omáčky zdržovat, rozhodně použijte alespoň bylinky a koření, které protlak významně vylepší. Bazalka a oregano jsou základ, rozhodně se nemusíte bát ani malého množství šalvěje, tymiánu a rozmarýnu.

Vykynutý tenký korpus potřete rajčatovou omáčkou, poklaďte pěknou vrstvou mozzarelly, a pak teprve přidávejte hlavní ingredience podle vlastní chuti. Při pečení se ujistěte, že je kůrka krásně zlatavá a těsto spíš mírně křupavější než měkké a zvadlé.

