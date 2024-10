Ačkoliv Češi stále ještě nejsou na seznamu největších konzumentů avokáda na světě, již delší dobu se toto ovoce zabydluje v našich jídelníčcích, a tak bychom se také měli učit, jak jej skladovat, aby vydrželo co nejdelší dobu. Není to tak jednoduché, protože avokádo je náchylné k přezrávání.

Jemná máslová chuť avokáda se postupně prosazuje i v naší kuchyni a jeho všestranné možnosti použití jej prezentují jako velmi vhodnou surovinu zvláště pro studenou kuchyni. Chcete-li mít alespoň jeden kus stále doma po ruce, bude třeba jej dobře skladovat. Bohužel se mnozí setkávají s tím, že se z krásného a pevného ovoce během pár dní stane hnědý přezrálý kus s kašovitou hmotou pod slupkou. A to opravdu nechceme.

Jak správně skladovat avokáda prozradí také youtubové video od Avocados From Mexico:

Zdroj: Youtube

Všechno musí pryč

Hlavním krokem, který bychom měli po příchodu z obchodu udělat, je důkladné omytí každého kusu tohoto ovoce. Nejprve z něj tedy pečlivě odstraníme všechny případné samolepky, kterými je dovozce “ozdobil” a označil. Místo opatrně otřete, aby na něm nezůstaly zbytky lepidla.

Octová koupel prospěje

Další cesta avokáda povede do slabé lázně z vody a pěti procent bílého octa. V tomto roztoku jej nechte přibližně dvě minuty. Právě to je totiž doba, za kterou se jeho slupka zbaví škodlivých bakterií a dalších mikroorganismů, které by ji mohly v příštích dnech poškozovat a přispívat tak k rychlejší ztrátě kvality ovoce. Delší pobyt ve vodě ale také není vhodný, zvláště s ohledem na možný budoucí rozvoj plísní.

close info OlgaBombologna / Shutterstock zoom_in Pomazánku z avokáda máte hotovou raz dva. Přidejte vajíčko a užijte si báječnou snídani.

Musí důkladně uschnout

Jakmile avokádo vyndáte z vody, jemně jej osušte papírovou utěrkou a dejte si pozor, aby nedošlo k pomačkání plodu. Pak nechte každý kus odděleně dobře přirozeně doschnout ze všech stran. Takto připravené ovoce již můžeme uložit na místo, kde bude čekat na svůj okamžik.

Nezralé avokádo

Jde-li o avokádo nedozrálé, tvrdé a opravdu zelené, může zůstat venku na míse. Když budete potřebovat, aby dozrálo rychle, můžete jej položit na misku spolu s jablky nebo banány. Etylen, který toto ovoce produkuje, přispěje k rychlejšímu zrání avokáda. To ale většinou není naším cílem.

Zralé ovoce dejte k citronu

V opačném případě, kdy chceme rychlé zrání oddálit a uchovat tak avokádo o několik dní déle, mělo by být naopak v kontaktu s citronem. Je prokázáno, že “soužití” těchto dvou druhů na jednom místě zpomaluje zrání avokáda, a tím nás uchrání před nepříjemným překvapením ze zničeného kusu.

Dobře jej uzavřete

Je ale také možné, že jste si již u obchodu přinesli avokádo prakticky dozrálé. V takovém případě jeho degradaci zabráníte uložením do vzduchotěsné nádoby. První část přípravy - tedy omytí a důkladné oschnutí - budou přitom stejné, jako v prvním případě.

Je avokádo již samozřejmou součástí vašeho jídelníčku, nebo se k jeho vyzkoušení teprve odhodláváte? Ať tak či onak, základní povědomí o jeho správném skladování se jistě hodí každému.

Zdroje: www.express.co.uk, www.walesonline.co.uk, www.birminghammail.co.uk