Aniž bychom si to v našich podmínkách uvědomovali, banány jsou ovoce, které je jedno z nejrozšířenějších a také nejoblíbenějších na celém světě. Abychom si je mohli vychutnat bez smutku nad kusy, které musíme časem vyhodit, je tady malý trik, jenž zachová jejich kvalitu po dlouhou dobu.

Zatímco ve světě se běžně banány používají jako surovina na vaření, smažení či jinou úpravu, my jsme zvyklí konzumovat je většinou ke svačině “jen tak”. K tomu ale chceme, aby vydržely co nejdéle čerstvé, netmavly a udržely si svoji strukturu a konzistenci. To bývá problém, ale na vině jsme především my sami a zásadní chyba, kterou při jejich skladování děláme.

Pozor na etylen

O co jde? Banány, stejně jako ostatní ovoce, v průběhu času produkují etylen, tedy plyn, který pomáhá urychlovat zrání. Jakmile se dostanou do určité fáze zralosti, začne se měnit jejich kvalita, slupka hnědne a samotný banán začíná být měkký, příliš sladký, a dokonce mazlavý.

Tento děj probíhá tím rychleji, čím více etylenu se v okolí banánů nachází. Začíná být zřejmé, jak můžeme tuto situaci vyřešit.

Zapomeňte na ovocné mísy

Jednou z hlavních chyb, které často děláme, je snaha naaranžovat si krásnou ovocnou mísu, která bude nabízet nejen chutné a zdravé osvěžení, ale také potěší oko. Čím více ovoce bude ale pohromadě, tím více se v jeho blízkosti objeví etylenu a tím rychleji bude dozrávat, což se banánů týká ještě mnohem závažněji než například jablek.

Zapomeňte na ozdobné ovocné instalace

Řešení je nasnadě

Řešení je tedy poměrně snadné - skladujte banány mimo takové prostředí. Ideální pro ně bude oddělené místo, nejlépe dobře větratelné. Snesou i jemný průvan, který odvane zmiňovaný plyn.

Aby k jeho produkci docházelo v co nejmenším množství, radí zkušené hospodyně provést ještě jeden krok, tedy zabalit stopky banánů do potravinářské fólie, obalit je alobalem, mikrotenovým sáčkem nebo třeba alespoň potravinovou fólií.

Rozdělte trsy

Ti ještě poctivější pak raději trs banánů rozdělí na jednotlivé kusy a zmiňované opatření provedou u každého banánu zvlášť. Věřte, že se to vyplatí.

Jakmile budou stopky banánu obalené, umístěte je mimo ostatní ovoce, ale také z dosahu přímých slunečních paprsků nebo jiných zdrojů tepla. Rozhodně tedy nikdy nestavte mísu s banány v zimě na parapet k topení a tak podobně.

Dokonce ani linka poblíž sporáku není ideální, i když zde teplo sálá jen po určitou dobu. Máte-li tu možnost, bude pro ně (po omezenou dobu) vhodné prostředí i v chladničce.

Zavěšíte banány?

Kdybychom chtěli zajít ještě dál, můžeme zkusit dokonce trs banánů zavěsit. Stačí stopky ovázat provázkem a ovoce pověsit do prostoru tak, aby se - pokud je to možné – nedotýkalo žádného povrchu.

Tak zajistíme, že se etylen opravdu nebude mít kde hromadit a banány bychom si tak měli užívat v čerstvém a chutném stavu i dva týdny. Vzhledem k jejich ceně v obchodech a také obsahu draslíku a dalších prospěšných prvků, o které bychom nechtěli přijít, je to určitě nápad, který stojí za vyzkoušení.

