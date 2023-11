Udělat si zásobu brambor na zimu je jedna věc, ale uchovat je v pevném stavu věc druhá… Co dělat, aby se z vašich hlíz brzy nestali svrasklí „stařečci“?

Obchody se zeleninou praskají ve švech a nabízí pytle brambor, které když rozpočítáte na kila, jsou cenově daleko výhodnější. Ovšem, má to jedno ale… Jak takovou „bramborovou zásobu“ uchovávat, aby vám nějaký ten pátek vydržela? Majitelé domů a sklepů to mají jednoduché. Stačí brambory umístit na tmavé, vlhké místo, bez přístupu světla. Ideální teplota v takové „bramborové špajzce“ by se měla pohybovat kolem 4 °C a vlhkost vzduchu mezi 80–90 %.

Brambory v ledničce?

Pokud máte k dispozici jen panelákový nebo cihlový byt, moc bramborových zásob neuděláte. Pár kil si můžete dočasně uskladnit na balkóně, kde nějaký ten týden „přežijí“. V žádném případě je ale nedávejte do ledničky! Odborníci varují, že při nízké teplotě se škrob v bramborách proměňuje na cukr. Hlízy ztratí svou šťavnatost, chuť, ale i pevnou strukturu. Výsledkem jsou „moučňáky“, které jsou dobré tak na bramborové knedlíky nebo škubánky. A to vám za to určitě nestojí...

close info Profimedia zoom_in Brambory do lednice nepatří. V chladu mění strukturu a moučnatí.

Dočasný azyl

Podle odborníků je možné brambory dočasně uchovávat v papírových pytlích či krabicích, které nabízí dobrou cirkulaci vzduchu a nižší vlhkost. Naopak naprosto nevhodné je dávat hlízy do plastových tašek či sáčků, kde jednoho dne spolehlivě navlhnou a zplesniví. Důležité je zásoby také pravidelně kontrolovat. Pokud se v nich objeví špatný kousek, okamžitě se ho zbavte! Jinak hrozí, že vám infikuje zbytek zeleniny a budete zase s bramborami „na nule“.

close info Profimedia zoom_in Papírový obal je na skladování brambor ideální.

Větrat, větrat, větrat!

Ať už se rozhodnete brambory uchovávat kdekoliv, důležité je, aby místo bylo dostatečně větrané. V opačném případě totiž hrozí, že vlhkost odpařovaná z brambor se srazí na zdech a bude způsobovat plíseň. Tak pozor na to!

close info Profimedia zoom_in Brambory skladujte ve větrané místnosti.

Odolné odrůdy

Existují odrůdy, které jsou doslova vhodné na skladování. Jde o Red Fantasy, Anouschku, Jelly, Colomba nebo Berninu. Poslední ze zmíněných druhů je obzvlášť povedený, protože má nejen velkou trvanlivost, ale zároveň bez problémů odolává škůdcům i nemocem. Pokud tedy budete kupovat brambory do zásoby, určitě doporučujeme vzít Berninu. Je totiž velká šance, že vám vydrží až do jara!

