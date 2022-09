Skladujte česnek roky: Takhle chytře to dělaly naše babičky

Správně uskladněný česnek vám doma vydrží mnohdy až do následující sezóny. Existuje ale ještě jeden dlouhodobější způsob uchovávání. Přemýšlíte jaký? Udělejte si domácí česnekový prášek, který vám vydrží celé roky.

Sklizeň česneku byla nad vaše očekávání nebo jste dostali velké množství palic česneku od známých? Způsobů, jak česnek uchovávat, je mnoho. Svázání do copu, v sáčku v mrazáku nebo utřený se solí, tyto techniky určitě znáte. Ale co si česnek usušit a mít ho k dispozici opravdu dlouhou dobu? Bezpochyby jste v obchodě na sušený česnek mezi kořením narazili, ale ručně připravený česnekový prášek pro vás získá i takovou tu „domácí“ hodnotu. Jednoduše víte, jaký česnek jste pro výrobu použili a celý proces probíhal tak, jak má.

Jak se připravuje česnekový prášek, se můžete podívat na následujícím videu:

Jak využít česnekový prášek

Mletý česnekový prášek si v kuchyni najde své místo, nebojte. Hodí se skvěle do marinád, protože se dobře spojí s olejem. Můžete ho ale použít i tam, kde byste za normálních okolností dali česnek čerstvý, protože službu vám udělá stejnou. Do omáček, polévek, při přípravě masa nebo do dresinků, využití je velice rozmanité!

Předčila úroda česneku vaše očekávání? Připravte si česneková prášek! Zdroj: Shutterstock

Česnek jako přírodní antubiotikum

Česnek je příbuzný s cibulí, pažitkou nebo pórem. Říká se, že patří mezi nejzdravější zeleninu a není se čemu divit, protože má antibiotické účinky. Zneškodní bakterie, ale i viry a plísně. Jeho konzumace se hodí při chřipce, nachlazení, kašli, angíně, zlepšuje trávení a prokrvuje tkáně.

V české kuchyni si velké množství pokrmů nedokážeme bez česneku vůbec představit. No řekněte… bramborák by nebyl bramborák a sekaná by nebyla sekaná.

Jak připravit česnekový prášek

Nečeká vás nic extra složitého. Nachystejte si pouze česnek, mixér, plech s pečicím papírem a lžíci. Nic víc potřebovat nebudete. Vlastně ano! Pokud zrovna nevyjde počasí, které je v těchto dnech jako na houpačce, budete potřebovat troubu. Česnek, který budete sušit, by měl být se silným aroma, nejlépe český.

Česnek rozdělte na stroužky a oloupejte je (jak snadno oloupat česnek si přečtěte v článku výše). Dejte polovinu stroužků do mixéru, posypte lžící soli, dodejte zbytek česneku a opět zasypte lžící soli. Vše rozmixujte – měla by vzniknout pasta, kterou lžící rozetřete na pečicí papír v tenčí vrstvě. Přichází na řadu nejdelší proces, a to sušení. Sušit lze česnek na balkoně, pokud je slunečné a teplé počasí, což už se nám asi jen tak letos několik dnů za sebou nepoštěstí. K plnému usušení totiž potřebujete 2 – 3 dny na slunci. Nejspíš proto využijete sušení v troubě, které je přeci jen jednodušší. Troubu zapněte na pouhých 80 °C, vložte plech a občas nakukujte, jak se česneku daří. Někdo uvádí, že bohatě stačí teplota 50 °C, aby kvalita česneku zůstala stále hodnotná.

Jakmile se pasta vysuší na lámavou suchou hmotu, je hotovo. Nalámané kousky vhoďte opět do mixéru a rozemelte na prášek. Ten přendejte do nádoby nebo sklenice, dobře uzavřete a skladujte na tmavém místě, kam nedopadají přímé sluneční paprsky.

